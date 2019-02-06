Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье

В этом году Дальневосточный медиафорум ждет глобальная перезагрузка

Заседание оргкомитета по подготовке Дальневосточного МедиаСаммита-2019. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Деловую программу Дальневосточного МедиаСаммита-2019 обсудили на первом заседании оргкомитета, которое состоялось 6 февраля в здании администрации Приморского края во Владивостоке. В этом году форум ждет глобальная перезагрузка, ключевыми темами шестого МедиаСаммита станут новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект. Представители СМИ и Приморского отделения Союза журналистов под руководством вице-губернатора – руководителя аппарата Администрации Приморского края Антона Волошко наметили главные темы мероприятия и активности мероприятия, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам заместителя главы региона, в этом году особое внимание следует уделить деловой программе мероприятия.

— Необходимо задействовать все информационные сферы, все, что сегодня интересно медиа и читателям. Мы открыты для любых предложений. Повестка форума должна быть актуальной для всех регионов и стран-участников, — отметил Антон Волошко.



Антон Волошко. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

— Проанализировав основные тренды развития медиа и уровень развития СМИ в Приморском крае, мы предлагаем не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше.

Основной темой шестого Дальневосточного МедиаСаммита станет тема нового медиапотребления и искусственного интеллекта, который все плотнее входит и в нашу повседневную жизнь, и в сферу медиа.

В контексте главной темы мы планируем обсуждать и основные блоки программы мероприятия: кризис жанра традиционной журналистики, рост потребления общественной журналистики, информационную безопасность, медийный суверенитет региона, изменение каналов дистрибуции контента, новые каналы для продвижения брендов, информационное продвижение региона в России и АТР, — подчеркнула секретарь Приморского регионального отдела Союза журналистов России Елена Ардальянова.



Елена Ардальянова. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Между тем, оргкомитет не собирается отказываться от традиционных форматов по каждому из направлений – телевидение, радио, интернет СМИ, печатные издания.

— Мы со своей стороны готовы к глобальной перезагрузке, ждем активного включения медиасообщества в процесс, предложений и рекомендаций, — отметила Елена Ардальянова.

Напомним, что в прошлом году Дальневосточный МедиаСаммит прошел во Владивостоке в пятый раз. Организаторы подготовили для участников более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. В мероприятии приняли участие до 7 тысяч человек.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступили Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Союз журналистов России, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — ПАО "РусГидро".