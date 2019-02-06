Немецкий журналист спросил у Трутнева, почему к офшору на Русском нет дороги

Полпред рассчитывает на стремительное освоение острова в связи с появлением партнера в лице главы региона
Бизнес 19:00
"Скоро все будет" - Трутнев об офшоре на Русском. Фото: ИА PrimaMedia

О развитии острова Русский во Владивостоке дальневосточный полпред Юрий Трутнев рассказал немецкому журналисту в ходе конференции, в которой в эти минуты принимают участие сам Трутнев, глава Минвостокразвития Александр Козлов, и представители СМИ, передает корр. ИА PrimaMedia.

Репортер из Германии задал полпреду вопрос об офшоре на острове Русском. Журналист заявил, что он был на острове и понял, что добраться до офшоров крайне сложно — "дороги нет, а таксисты не хотят туда ехать".

Трутнев пообещал, что очень скоро все будет.

"Будет интенсивное развитие острова Русский. Там нам нужен был партнер. Но невозможно работать, когда идет постоянная смена губернаторов и они не готовы браться за работу двумя руками. Сейчас с Олегом Николаевичем (Кожемяко — прим. ред.) мы пришли к общему пониманию. На острове будет строиться хореографичечкое училище, центр компетенций, рекреационная инфраструктура — гостиницы и спа на берегу", — сообщил Трутнев.

Он подчеркнул, что рекреация также тесно связана с наукой. Потому что чем лучше условия жизни на острове, тем больше он будет привлекать внимание специалистов, ученых и так далее.

"Потому что, если будут условия для жизни, то и инвесторы пойдут", — уточнил полпред Юрий Трутнев.

Он также подтвердил территорию Русского острова как "центр кристаллизации". Крупные компании, такие как "Роснефть", "Росатом" и "Газпром", готовы открыть здесь центры компетенций, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Также полпред заверил, что продолжит строиться и расти технопарк на острове Русском.

"Необходимо создать условия для реализации проектов ученых и студентов ДВФУ и всего Дальнего Востока. Такая среда уже существует в рамках университета", — сказал Трутнев.

Также на острове должна появиться площадка для технологических инноваций из разных стран. Такой площадкой может стать Конгрессно-выставочный центр на острове. В 2019 году будет подготовлен проект центра, в 2020 году начнется строительство.

Предполагается, что в центре будут проводиться выставки и экспозиции из ближайших стран.

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