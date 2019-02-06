В сети продают куклу, которая пережила блокаду Ленинграда, поет по ночам и перемещается

Известно, во сколько обойдутся игрушки, на которые надо не дышать
Общество 6 февраля, 23:50

Мода на коллекционные куклы из года в год становится все популярней. Удовлетворяя потребности заказчиков, авторы эксклюзивных игрушек стараются сделать их, как живыми. На такие можно разве что любоваться.

Мы узнали, во сколько обходятся коллекционные куклы ценителям искусства.

За 300 тысяч рублей автор коллекционных кукол предлагает приобрести дам эпохи. В коллекции – 60 кукол.

Дамы эпохи

Дамы эпохи. Фото: avito.ru

Раритет номер один – так называют фарфоровую Лару, которой стукнуло 23 года. Год ее создания — 1996.

Эксклюзивная фарфоровая игрушка является произведением известной немецкой художницы Хильдегард Гюнцель. В 1999 году на выставке, которая проходила в Америке, удостоена звания "Кукла года", — сообщает продавец на сайте продаж Avito (12+).

Стоит этот раритет 250 тысяч рублей.

Лара

Лара. Фото: avito.ru

Словно реальные дети выглядит пара – девочка и мальчик. За них автор просит 150 тысяч рублей.

Девочка и мальчик

Девочка и мальчик. Фото: avito.ru

На продажу выставлена кукольная копия Людмилы Гурченко с такой же осиной талией, которую автор создала в 2011 году. Эксклюзив автор оценил в 122 тысячи рублей.

Гурченко

Гурченко. Фото: avito.ru

Объявление о продаже следующей старинной куклы довольно необычное.

— Кукла коллекционная, девочка 1902 года, пережила блокаду Ленинграда. Имеет человеческие волосы. Кукла мистическая, может перемещаться с места на другое место, ночью периодически слышно как поет, одежда — платье родное, не реставрировалась, — сообщает о раритете продавец.

И предлагает приобрести старинную вещь за 100 тысяч рублей.

Мистическая кукла

Мистическая кукла. Фото: avito.ru

Современные авторские куклы ручной работы стоят дешевле, но выглядят не менее потрясающе.

Например, кукла Виолетта. Ее продают на сайте Ярмарке мастеров (12+) за 10 тысяч рублей.

Виолетта

Виолетта. Фото: Ярмарка мастеров

Или Хранительница снов, выполненная из полимерной глины, винтажного плюша, коралловых бусин, натуральных камней и речного жемчуга. Стоит такая 27 316 рублей.

Хранительница снов

Хранительница снов. Фото: Ярмарка мастеров

Авторы предупреждают, что обращаться с такими нежными красотками следует бережно, одежду в случае необходимости стирать аккуратно руками.

Карина Красилова
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