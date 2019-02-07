На Змеинке началась ликвидация большой незаконной свалки

Ее неоднократно ликвидировали, но строительный мусор, отработанные автомобильные покрышки и другие отходы появляются здесь снова
Общество 09:50
На Змеинке началась ликвидация большой незаконной свалки. Фото: пресс-служба мэрии

К ликвидации несанкционированной свалки вдоль дороги, ведущей от улицы Кипарисовой ко 2-й Поселковой во Владивостоке, приступило муниципальное предприятие "Содержание городских территорий". Десятки тонн бытового и строительного мусора, а также старые автомобильные покрышки вывозят на полигон ТБО для дальнейшей утилизации, сообщили в управлении дорог и благоустройства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"Эта свалку неоднократно ликвидировали, но строительный мусор, отработанные автомобильные покрышки и другие отходы появляются здесь снова. Мусор сюда свозят компании, которые берут деньги у жителей города за вывоз и утилизацию строительных отходов. Но попадают они не на полигон, а на ближайший пустырь. В итоге убирать несанкционированные свалки вынуждена администрация города за бюджетные средства, — отметил заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства Игорь Скубко. – А ведь средства, которые мы тратим на ликвидацию свалок, образованных недобросовестными гражданами и организациями, могли быть направлены на благоустройство Владивостока".

1 / 2

Весной, в рамках санитарного двухмесячника и общегородского субботника, здесь пройдет акция по поддержанию чистоты, на которую пригласят всех активных горожан.

Отметим, что только в январе текущего года во Владивостоке ликвидировано 27 незаконных свалок, на утилизацию вывезено более 850 тонн мусора. Огромное количество отходов вывозят с мест демонтажа незаконно установленных гаражей. Пустые металлические конструкции нередко становятся объектом для сброса бытового мусора. Так, в настоящее время ведётся очистка территории от мусора, оставшегося после демонтажа незаконных гаражей по адресам ул. Кирова, 42 и Кипарисовая, 4.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Владивосток снова сортирует мусор (ФОТО; ВИДЕО)

Новая свалка появится в пригороде во Владивостоке

мусор, свалка

Еще один мусоросжигательный завод хотят построить в Приморье

6 февраля, 16:25

Партия проконтролирует реализацию «мусорной реформы» в Приморье

6 февраля, 15:30
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia