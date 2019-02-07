Ее неоднократно ликвидировали, но строительный мусор, отработанные автомобильные покрышки и другие отходы появляются здесь снова

На Змеинке началась ликвидация большой незаконной свалки. Фото: пресс-служба мэрии

К ликвидации несанкционированной свалки вдоль дороги, ведущей от улицы Кипарисовой ко 2-й Поселковой во Владивостоке, приступило муниципальное предприятие "Содержание городских территорий". Десятки тонн бытового и строительного мусора, а также старые автомобильные покрышки вывозят на полигон ТБО для дальнейшей утилизации, сообщили в управлении дорог и благоустройства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"Эта свалку неоднократно ликвидировали, но строительный мусор, отработанные автомобильные покрышки и другие отходы появляются здесь снова. Мусор сюда свозят компании, которые берут деньги у жителей города за вывоз и утилизацию строительных отходов. Но попадают они не на полигон, а на ближайший пустырь. В итоге убирать несанкционированные свалки вынуждена администрация города за бюджетные средства, — отметил заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства Игорь Скубко. – А ведь средства, которые мы тратим на ликвидацию свалок, образованных недобросовестными гражданами и организациями, могли быть направлены на благоустройство Владивостока".

На Змеинке началась ликвидация большой незаконной свалки. Фото: пресс-служба мэрии На Змеинке началась ликвидация большой незаконной свалки. Фото: пресс-служба мэрии 1 / 2

Весной, в рамках санитарного двухмесячника и общегородского субботника, здесь пройдет акция по поддержанию чистоты, на которую пригласят всех активных горожан.

Отметим, что только в январе текущего года во Владивостоке ликвидировано 27 незаконных свалок, на утилизацию вывезено более 850 тонн мусора. Огромное количество отходов вывозят с мест демонтажа незаконно установленных гаражей. Пустые металлические конструкции нередко становятся объектом для сброса бытового мусора. Так, в настоящее время ведётся очистка территории от мусора, оставшегося после демонтажа незаконных гаражей по адресам ул. Кирова, 42 и Кипарисовая, 4.