Новая система призовых выплат спортсменам Приморья может потребовать 40 млн рублей в год

Спортивное сообщество региона поможет определить размеры поощрений

Кубки. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Меры поддержки приморских спортсменов и их тренеров обсудили руководители спортивных федераций Приморья. Предлагается создать систему выплаты призовых, которая позволит мотивировать тех, кто занимается олимпийскими и базовыми видами спорта, и поддержать тех, кто занимается приоритетными видами спорта. В течение следующей недели спортивные федерации познакомятся с проектом положения о призовых выплатах и нормативами, разработанными профильным департаментом, и внесут свои предложения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Внесение изменений в статью 12 Закона Приморского края "О физической культуре и спорте в Приморском крае" стало темой совещания комитета по социальной политике и защите прав граждан.

Как напомнил председатель комитета Игорь Чемерис, вопрос о необходимости изменить существующую систему поощрений за высокие спортивные достижения представители спортивных федераций неоднократно поднимали на встречах с депутатами комитета и председателем краевого парламента, а также с главой региона.

В Приморском крае работает 51 спортивная федерация по неолимпийским видам спорта и 34 – по олимпийским. Высокие спортивные результаты показывают представители кикбоксинга, кудо, каратэ киокушинкай, пауэрлифтинга, самбо, тхэквондо, ушу и других видов спорта, не входящих в олимпийскую программу. Неолимпийские есть и среди базовых видов спорта, определенных для Приморского края.



В настоящее время краевое законодательство предусматривает призовые выплаты и стипендии спортсменам, включенным в состав спортивных сборных команд РФ и Приморского края, и выплаты их тренерам. При этом размер призовых выплат за победу на различных чемпионатах и первенствах по видам спорта и дисциплинам, входящим в программу Олимпийских игр, значительно отличается от поощрения, которое получают победители соревнований по неолимпийским видам спорта. Кроме того, эти спортсмены не имеют права на получение стипендий за высокие спортивные результаты. Изменения в краевой закон о физкультуре и спорте призваны устранить данную несправедливость.



"Нужно создать условия, чтобы те виды спорта, которыми сегодня занимаются большое количество приморцев, продолжали развиваться, а нынешняя система поддержки спортсменов этому не очень способствует, – считает председатель комитета Игорь Чемерис. – Наглядный пример: борец, который выиграл чемпионат мира по дзюдо – олимпийскому виду, получает солидную сумму призовых выплат, а самбист за такие же достижения – в 50 раз меньше. Хотя с точки зрения подготовки спортсмена затраты практически одинаковые. Поэтому наша задача – создать систему, которая позволит мотивировать тех, кто занимается олимпийскими и базовыми видами спорта, и поддержать тех, кто занимается приоритетными видами спорта, которые исторически развиты и популярны на территории Приморского края. Широкое общественное обсуждение законопроекта поможет нам доработать законопроект, который будет принят спортивным сообществом, понятен тренерам, спортсменам и руководителям федераций".

"Дисбаланс нужно устранять, не должно быть такого разрыва в 50 раз, между олимпийским чемпионом и чемпионом в неолимпийских видах спорта. Но когда звучат предложения уравнять выплаты, я с этим не согласен. Конкуренция в олимпийских видах спорта гораздо выше и подготовить олимпийского чемпиона сложнее. Даже попасть в олимпийскую сборную России очень тяжело, на чемпионаты мира ездит команда в 15 человек, а на олимпиаду поедет один. Поэтому должна быть градация. Если взять за 100% выплату олимпийским чемпионам, то выплаты в базовых видах спорта, например, 75% и так далее. Чем больше денег будет выделяться на спорт, чем больше будет чемпионов и детей, которых мы подготовим, тем лучше, но все зависит от возможностей краевого бюджета. В последние годы на призовые выплаты и стипендии тратили более 14 млн рублей в год, а новая система потребует 40 млн. Если бюджет к этому готов и мы сможем выработать обоснованную позицию и представить ее губернатору и депутатам, я думаю, нас поддержат", — уверен президент ПКОО "Федерация парусного спорта" Михаил Ермаков.

Итогом обсуждения стала договоренность, что в течение следующей недели спортивные федерации познакомятся с проектом положения о призовых выплатах и нормативами, разработанными профильным департаментом, и внесут свои предложения. Комитет по социальной политике и защите прав граждан планирует вернуться к рассмотрению законопроекта 19 февраля.