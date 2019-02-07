Отдых с моряками в сауне Владивостока закончился плачевно

В разгар веселья ситуация приобрела неожиданный оборот
Это интересно 12:55
Отдых с моряками в сауне Владивостока закончился плачевно. Фото: pixabay.com

Прокурором Фрунзенского района Владивостока утверждено обвинительное заключение и направлено в суд дело о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст. 162 УК РФ).

По версии следствия, преступление совершено 31 октября 2017 года в ночное время.

Фигурант со своим приятелем (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) познакомились в ночном клубе с двумя местными жителями. Полагая, что у новых знакомых (морской профессии) имеются денежные средства, злоумышленники решили совершить на них нападение с целью завладения имуществом.

Для этого они предложили проехать в сауну и продолжить веселье. Находясь там, нападавшие избили потерпевших (одному из них причинен вред здоровью средней тяжести) и похитили у них порядка 13 тысяч рублей.

Опасаясь за свою жизнь и здоровья, один из потерпевших также передал злоумышленникам более 57 тысяч рублей, которые хранились у него дома.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. В ходе следствия потерпевшей стороной заявлен гражданский иск о взыскании ущерба.

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