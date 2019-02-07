Для населения в этот период действует ряд ограничений

Пожароопасный сезон объявлен в 20 муниципалитетах Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Согласно постановлению, открытие пожароопасного сезона с 6 февраля объявлено в Артемовском, Владивостокском, Дальнегорском, Находкинском, Партизанском, Уссурийском городских округах, Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Надеждинском, Ольгинском, Пограничном, Партизанском, Тернейском, Хасанском, Ханкайском, Хорольском, Шкотовском районах, в Большом Камне и ЗАТО Фокино.

"Ранее, с 11 января, в 19 муниципалитетах пожароопасный период был объявлен на части земель лесного фонда. Сейчас этот порядок распространен на всю территорию муниципалитетов", – пояснили в краевом департаменте лесного хозяйства.

С 15 марта открытие пожароопасного сезона будет объявлено еще в 10 муниципалитетах: на территориях Арсеньевского, Дальнереченского, Лесозаводского городских округов, Красноармейского, Октябрьского, Пожарского, Спасского, Черниговского, Чугуевского и Яковлевского районов.

Особый противопожарный режим продолжает действовать в четырех районах Приморья: Хасанском, Партизанском, Лазовском районах и Уссурийском городском округе.

Отметим, открытие пожароопасного сезона предполагает готовность сил и средств к немедленному тушению пожаров. Для населения этот режим не предполагает ограничений по нахождению в лесах.

За прошедшие сутки, 6 февраля, в Приморье ликвидированы четыре лесных пожара в Шкотовском, Ольгинском районах, Артемовском и Уссурийском городских округах. К их тушению привлекались 10 человек и четыре единицы техники.

На утро четверга, 7 февраля, в Приморье, по данным космического мониторинга ИСДМ "Рослесхоз", выявлена 41 тепловая аномалия.

На время пожароопасного периода приморцам запрещено:

– разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины;

– бросать горящие спички и окурки, стекло;

– употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

– оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами материалы в непредусмотренных специально для этого местах;

– заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя;

– курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

– выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;

– выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой не менее 0,5 метра.