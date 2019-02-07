Если в скором времени человека не найдут, то приморцы ощутят это на себе

В Приморье разыскивают главного по земле. Фото: pixabay.com

В Приморском крае начался подбор кандидата на вакантную должность директора департамента земельных и имущественных отношений. Информация об этом появилась на официальном сайте Администрации региона в разделе "Вакансии".

Новому руководителю предстоит предложить эффективную стратегию управления земельными и имущественными ресурсами в Приморье, а также провести реформу структуры департамента, сформировать компетентную, мотивированную команду специалистов.

Директор департамента должен будет сосредоточиться на решении задач, которые обозначены руководством региона как приоритетные. Так, до 1 мая необходимо обеспечить передачу полномочий по распоряжению земельными участками в администрацию Владивостока, а также помочь муниципалитетам, которые уже обрели новые функции, выстроить работу с гражданами – это Артемовский городской округ, Надеждинский и Шкотовский районы.

Требуется также сформировать базу земельных участков, которые могут быть оперативно предоставлены для реализации приоритетных инвестиционных проектов. Одним из важнейших вопросов остается передача земель Министерства обороны в собственность Администрации Приморского края.

Помимо этого, требуется завершить внедрение электронной системы межведомственного взаимодействия, которая позволяет оперативно обмениваться данными муниципалитетам, департаменту, Росреестру и Кадастровой палате. Работа департамента должна быть выстроена таким образом, чтобы жители Приморья и предприниматели смогли получать государственные услуги в сфере земельных и имущественных отношений качественно и быстро.

"Решение наболевших проблем в сфере земельных отношений – это серьезный управленческий вызов. Кандидаты должны быть готовы взять на себя эту ответственность, понимать, что отвечать за результат придется не только перед губернатором, но и перед всеми жителями края. Решение “земельных вопросов” должно стать максимально прозрачным и понятным для всех участников процесса", – пояснил вице-губернатор Константин Богданенко, с декабря прошлого года курирующий департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.

В описании вакансии обозначены обязательные требования к кандидатам. Они должны обладать глубокими знаниями и практическим опытом в сфере земельного законодательства, а также достаточными компетенциями для того, чтобы принимать самостоятельные решения, анализировать большие объемы данных, участвовать в разработке нормативно-правовых актов, наладить взаимодействие как с муниципалитетами, так и с федеральными ведомствами. Помимо этого, необходимы стаж работы на госслужбе или стаж работы по специальности не менее четырех лет, а также высшее образование по одной из специальностей – "Юриспруденция", "Землеустройство", "Земельный кадастр".

Соискателям предлагается направлять резюме до 22 февраля 2019 года на электронный адрес: permyakova_ta@primorsky.ru. После проверки на соответствие должностному регламенту, кандидатам будет предложено тестовое задание, затем лучших пригласят на личное собеседование. Отметим, что в качестве кандидатов также рассматриваются участники конкурса управленческих кадров на включение в губернаторский резерв "Приморье: команда будущего".