Водолаз укрылся от инспекторов в ледяном море и надеялся на "чудо"

Пузырьки выдали браконьера, спрятавшегося под водой от погони в приморской бухте. Фото: pixabay.com

Пузырьки воздуха под водой позволили обнаружить браконьера, который пытался спрятаться от инспекторов Дальневосточного морского заповедника в районе острова Гильдебрандта в Приморском крае. Водолаза вытащили с добычей на лодку инспекции, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного морского заповедника.

В январе на территории Дальневосточного морского заповедника был предотвращен незаконный вылов 38 гребешков, 7 трепангов и 5 кукумарий.

Две их лодки были обнаружены на Восточном участке Морского заповедника 22 января. Первая находилась возле острова Де-Ливрона. Заметив преследование, браконьеры немедленно покинули охранную зону.

Вторая лодка в это время укрылась с подветренной стороны острова Гильдебрандта. Заметив приближение инспекторов, нарушители пытались уйти, оставив водолаза под водой. Однако, буй и пузырьки воздуха позволили его обнаружить. Водолаза вытащили с добычей на лодку инспекции.

На кордоне бухты Спасения был оформлен протокол о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

Водолазное оборудование было изъято. Нарушители уплатят штраф 35808 рублей.

Морские обитатели были отпущены сотрудниками заповедника живыми на "свале" в районе острова Большой Пелис.