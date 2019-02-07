Пузырьки выдали браконьера, спрятавшегося под водой от погони в приморской бухте

Водолаз укрылся от инспекторов в ледяном море и надеялся на "чудо"
Общество 16:00
Пузырьки выдали браконьера, спрятавшегося под водой от погони в приморской бухте. Фото: pixabay.com

Пузырьки воздуха под водой позволили обнаружить браконьера, который пытался спрятаться от инспекторов Дальневосточного морского заповедника в районе острова Гильдебрандта в Приморском крае. Водолаза вытащили с добычей на лодку инспекции, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного морского заповедника.

В январе на территории Дальневосточного морского заповедника был предотвращен незаконный вылов 38 гребешков, 7 трепангов и 5 кукумарий.

Две их лодки были обнаружены на Восточном участке Морского заповедника 22 января. Первая находилась возле острова Де-Ливрона. Заметив преследование, браконьеры немедленно покинули охранную зону.

Вторая лодка в это время укрылась с подветренной стороны острова Гильдебрандта. Заметив приближение инспекторов, нарушители пытались уйти, оставив водолаза под водой. Однако, буй и пузырьки воздуха позволили его обнаружить. Водолаза вытащили с добычей на лодку инспекции.

На кордоне бухты Спасения был оформлен протокол о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

Водолазное оборудование было изъято. Нарушители уплатят штраф 35808 рублей.

Морские обитатели были отпущены сотрудниками заповедника живыми на "свале" в районе острова Большой Пелис.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Капитана-браконьера осудили в Приморье за незаконный вылов краба

Трех браконьеров задержали в приморском нацпарке "Земля леопарда"

Вооруженных нарушителей — юриста и депутата — задержали в приморском нацпарке

нарушение (правил, закона) морепродукты (за исключением рыбы) море заповедник, национальный парк административное правонарушение

Многомиллионный долг приморского депутата Чемериса тихо исчез из базы данных ФССП

15:15

Поселок Зарубино в Приморье готовится к «квотным» пикетам

30 января, 09:30
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia