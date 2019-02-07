Ремонт дорог в Приморье по нацпроекту БКАД будут курировать депутаты

В связи с ростом бюджетных ассигнований на ремонт дорог в регионе очень важно отслеживать выполнение работ и расходование средств
Общество 17:20
Региональный координатор проекта "Безопасные дороги" Юрий Корсаков. Фото: пресс-служба партии ЕР

"Единая Россия" закрепит за каждым объектом, на котором ведутся работы в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", конкретного депутата, чтобы отслеживать выполнение работ и расходование выделенных на них средств. Об этом сообщил в рамках правчаса в Государственной думе зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Владимир Афонский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Партия приняла решение о закреплении за каждым объектом, на котором ведутся работы в рамках нацпроекта, наших депутатов, членов фракций "Единой России" в региональных парламентах и местных советах, а также руководителей и активистов общественных организаций. Наша задача заключается не только в том, чтобы контролировать ход работ, но и вовлекать в эту работу жителей, обсуждать с людьми все возникающие вопросы", — сообщил Владимир Афонский.

Он уточнил, что всероссийский партийный контроль подразумевает, что депутатский корпус партии в регионах и муниципалитетах подключится к этой работе. "Это позволит отслеживать, как на местах выполняется национальный проект", – пояснил он.

По словам регионального координатора партийного проекта "Безопасные дороги", депутата Законодательного собрания Приморья Юрия Корсакова, члены фракции "Единая Россия" целенаправленно работают над тем, чтобы навести дорожно-финансовую дисциплину.

"Чем лучше мы ремонтируем дороги, тем меньше средств расходуется на содержание. Механическое увеличение ассигнований в разы ничего не даст. На наш взгляд, бюджет выделяет значительные средства. Достаточны они или нет – один вопрос. Другой вопрос – из года в год были проблемы с освоением бюджетных средств. 1-2 млрд в год край просто не осваивал! Одна из причин заключалась в том, что поздно проводились торги. Зачастую деньги распределялись в октябре-ноябре, когда уже выпадал снег", — рассказал Юрий Корсаков.

Депутат сообщил, что после того, как "Единая Россия" выступил с критическими замечаниями в адрес подрядчиков, а также подключилась Контрольно-счетная палата и прокуратура, удалось добиться беспрецедентного результата – в 2018 году стало ясно, кто выступает подрядчиком по 95% по содержанию, ремонту и строительству дорог. Работа сдвинулась с мертвой точки. В феврале-марте были проведены торги, что позволило уже весной начать работы на краевых дорогах и во Владивостоке.

"В начале июня начались работы на краевых трассах и во всех муниципалитетах, участвующих в программе – Владивосток, Артем, Шкотовский и Надеждинский районы. По итогам 2018 года в Приморском крае было отремонтировано 90 км дорог, а также велись строительные работы на объектах новой автомагистрали "Владивосток – Находка", — привел данные Корсаков.

Он также сообщил, что Приморскому краю из федерального бюджета дополнительно направят до 4,5 млрд рублей на приведение в порядок дорожной сети Владивостока.

"Проект нужный и полезный. Но очень важно проконтролировать его исполнение здесь – на территории Приморского края. Вырастут размеры бюджетных ассигнований, и мы обязаны использовать их максимально эффективно", — заключил региональный координатор партпроекта.

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