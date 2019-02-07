Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники на российском рынке

Они уверенно лидируют в сегменте SUV по итогам продаж января 2019 года
Экономика 17:25
Автомобиль. Фото: Валентина Шамеева, ИА EAOmedia

Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники на российском рынке. Они уверенно лидируют в сегменте SUV по итогам продаж января 2019 года.

Самым востребованным автомобилем в сегменте SUV на отечественном рынке стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В первом месяце 2019 года в России реализовано 4187 таких автомобилей. Об этом сообщило агентство "Автостат".

По сравнению с январем предыдущего года модель Creta улучшила свои продажи на 9%. На втором месте оказался Kia Sportage с результатом 2761 проданных машин. Однако эта модель, напротив, ухудшила свой прошлогодний результат за аналогичный период на 10%. Тройку лидеров замыкает внедорожник Renault Duster. В январе 2019 года в России продано 2338 экземпляров этой модели (–7% к прошлогоднему результату).

На четвертом месте внедорожник LADA 4x4: 2048 проданных в январе автомобилей, что почти совпадает с показателем прошлого года (–1%). И замыкает первую пятерку Volkswagen Tiguan, продажи которого в январе составили 1716 штук.

Кроме того, в десятку лидеров сегмента SUV по итогам января вошли Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Renault Kaptur и Toyota RAV4.

Герман Штакеншнейдер

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