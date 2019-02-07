Берегите кошелек: самый криминально опасный вид транспорта определили в России

Здесь совершается три четверти всех преступлений на транспорте
Происшествия 21:40
Наручники. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Самый криминально опасный вид транспорта определили в России. Как сообщил на пресс-конференции начальник главного управления на транспорте (ГУТ) МВД России Дмитрий Шаробаров, по результатам 2018 года самым криминально опасным видом транспорта в России признан железнодорожный.

В поездах, электричках и на вокзалах происходит подавляющее большинство преступлений на транспорте. По статистике, из 38,6 тысяч преступлений, совершенных на объектах общественного транспорта России в 2018 году, 30 тысяч произошло на железной дороге. "На железнодорожном транспорте больше всего преступлений — практически в 10 раз. И наркотиков выявляется больше, и оружия", — заявил Шаробаров.

В то же время, согласно статистике МВД, на вокзалах, в аэропортах и на других транспортных объектах стали гораздо реже насиловать. По итогам 2018 года зафиксировано уменьшение количества изнасилований на транспорте на 37,5%.

Также существенно уменьшилось количество грабежей (-34,3% по сравнению с 2017 годом) и разбоев (-31,9%) на транспорте. Чаще всего на объектах транспортной инфраструктуры и в различных средствах передвижения наблюдаются кражи, мошенничества, а также преступления, сопряженные с наркотиками.

Герман Штакеншнейдер

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