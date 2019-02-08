Способы увеличить пенсию назвал ПФР

Варианты доступны будущим пенсионерам и тем, кто уже получает выплаты

Тематическое изображение. Фото: Мария Оленникова

В Пенсионном фонде рассказали о способах увеличения пенсии. Варианты доступны как тем, кто уже получает выплаты, так и будущим пенсионерам.

Первый известный способ: официальное трудоустройство. В ПФ РФ напоминают: работодатель платит взносы с "белой" зарплаты. Страховая пенсия будет гарантирована, если работодатель будет честно делать отчисления не менее 15 лет. В Пенсионном фонде напоминают, что "родную" компанию следует контролировать, чтобы удостовериться, что взносы отчисляются. Бывают случаи, когда работодатель платит зарплату на карту, а отчислений не производит. Проверить можно через личный кабинет на сайте ПФР или при личном обращении в отделение пенсионного фонда, приводит данные "Российская газета".

Страховая пенсия будет выше и в том случае, если работник будет делать добровольные отчисления в рамках обязательного пенсионного страхования. Например, такие взносы может делать даже муж за жену, если та домохозяйка.

Если гражданин собирается на пенсию или уже получает выплаты, ему стоит получить справку о зарплате за любые пять лет подряд до 2002 года, когда у него были самые высокие доходы, говорят в ПФР.

Можно сделать перерасчет назначенной пенсии и за период отпуска по уходу за ребенком. В ПФР уточняют: по итогам перерасчета 2017-2018 годов за нестраховые периоды (к ним относятся периоды ухода за детьми), в среднем, пенсии подросли на 417 рублей. Причем увеличился размер пенсии в 70% перерасчета.

Также перерасчет можно сделать при изменении количества нетрудоспособных членов семьи на иждивении или при переезде на Крайний Север или в приравненные к нему районы. В частности, если после переезда человек продолжает работать — дополнительный стаж поможет увеличить размер выплат.

Анна Кольцова