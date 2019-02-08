Приморцы смогут улететь в Тайбэй новым авиарейсом

Прямые регулярные полеты в Тайвань будут выполняться с 24 мая

Самолет. Фото: pixabay.com

Улететь в Тайбэй новым рейсом приморцы смогут уже этой весной, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу компании S7 Airlines. Авиаперевозчик планирует открыть новое направление с 24 мая. Между тем, билеты уже появились в продаже.

Как сообщили в авиакомпании, полеты будут выполняться по пятницам. Вылет из аэропорта Кневичи в 13.55, прилет в Тайбэй (Тайвань) в 15.45 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17.30 и прилетает во Владивосток в 23.15. Рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных самолетах Airbus A320.

"Весной на карте полетов S7 Airlines появится новое азиатское направление – Тайбэй, стремительно развивающийся мегаполис, который называют очередным экономическим чудом. Символ Тайбэя – одноименный небоскреб высотой более полукилометра, одно из самых высоких зданий на планете. Насладившись панорамой города с высоты, стоит отправиться в шумный квартал Симэньдин с бесконечными кафе, ресторанчиками и интересными магазинами и, конечно, оставить силы на особенные местные рынки – ночные", – рассказал коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.