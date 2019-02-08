Всех пассажиров авиакомпания на борту лайнеров обеспечила дополнительной информацией об играх

"Россия" перевезла участников "Детей Азии" в Южно-Сахалинск. Фото: пресс-служба АК "Россия"

Дальнемагистральные лайнеры авиакомпании "Россия", официального перевозчика первых Зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" (12+), доставили участников, болельщиков, волонтеров и организаторов главного спортивного мероприятия Дальнего Востока в Южно-Сахалинск сегодня, 8 февраля. Одни из самых вместительных среди современных воздушных судов в парке отечественных авиакомпаний Boeing 777-300ER "России" привезли из Москвы более 700 участников. Всех пассажиров авиакомпания на борту лайнеров обеспечила дополнительной информацией об играх, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе авиакомпании.

"Я хотел бы выразить благодарность официальному перевозчику, авиакомпании "Россия", за организацию перелета участников игр "Дети Азии", — заявил генеральный директор первых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" Владимир Максимов. — Среди прочих организационных задач в ходе подготовки к играм одной из центральных была логистика. Для многих юных спортсменов прямой перелет через всю страну — полноценное приключение. Для организаторов, как и для родителей, было важно, чтобы все рейсы на такую дистанцию прошли в штатном режиме. Благодаря авиакомпании "Россия" участники почувствовали гостеприимство сахалинской земли еще в Москве, при посадке на борт воздушного судна. Все рейсы пришли по расписанию, на лицах ребят надолго запечатлелись эмоции от путешествия — для некоторых первого в их жизни".



"Россия" перевезла участников "Детей Азии" в Южно-Сахалинск. Фото: пресс-служба АК "Россия"

Генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский отметил: "Для авиакомпании быть причастной к проведению одного из важнейших спортивных мероприятий этого года в нашей стране — большая честь и огромная ответственность. "Россия" поддерживает спортивные инициативы — мы верим в силу спорта объединять людей разных культур. Наша цель заключается в том, чтобы юные атлеты — будущее мирового спорта — могли вновь и вновь совершенствовать свои результаты на таких замечательных новых площадках, как "Дети Азии", и сегодня мы чрезвычайно рады быть частью этого праздника".

I Международные спортивные зимние игры "Дети Азии" проводятся в целях распространения идей олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества. Первые зимние игры пройдут при поддержке правительства Российской Федерации, Олимпийского Совета Азии, Олимпийского комитета России, министерства спорта России и правительства Сахалинской области. Участникам предстоит определить сильнейших в таких видах спорта, как фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина.



"Россия" перевезла участников "Детей Азии" в Южно-Сахалинск. Фото: пресс-служба АК "Россия"

"Россия" уделяет большое внимание поддержке отечественных спортсменов. В 2018 году парк воздушных судов авиакомпании пополнил Airbus A319 "Спортолет", получивший уникальную ливрею, в качестве основных элементов которой выбраны стилизованные образы и атрибутика, представляющие четыре вида спорта – футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание. "Россия" наработала успешный опыт перевозки различных спортивных команд, к примеру, по фигурному катанию и хоккею. Авиакомпания пользуется популярностью в равной степени как у своих пассажиров, так и у спортивных коллективов, требовательно относящихся к соблюдению спортивного режима и специальных условий даже во время перелетов.



"Россия" перевезла участников "Детей Азии" в Южно-Сахалинск. Фото: пресс-служба АК "Россия"

В рамках программы по улучшению сервиса, предоставляемого на борту пассажирам, авиакомпания уже обновила питание на всех дальневосточных рейсах. Лайнеры "России" оснащены мобильными стриминговыми серверами SIFES, которые позволяют пассажирам подключать личные гаджеты к внутренней сети Wi-Fi, где они могут найти развлекательный контент. Юным пассажирам на борту начали выдавать новые дорожные наборы, которые включают наклейки с возможностью дополненной реальности. Для удобства пассажиров класса Бизнес были введены дорожные наборы. Чтобы получить от участников соревнований отзыв о сервисе на борту, авиакомпания на рейсах по маршруту Москва — Южно-Сахалинск накануне Игр провела специальный опрос. Пассажирам было предложено заполнить анкету, в которой они смогли оценить качество сервиса на борту и оставить свои пожелания, учитывая которые авиакомпания сможет продолжить работу над тем, чтобы сделать перелет еще более комфортным.