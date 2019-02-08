Стало известно, кто представит Россию на "Евровидении-2019"

Российский музыкант второй раз попытает счастья на конкурсе

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Названо имя исполнителя, который представит Россию на "Евровидении-2019". На конкурс вновь поедет Сергей Лазарев, а его продюсером на время конкурса будет Филипп Киркоров.

Подробности предстоящего участия Лазарева будут озвучены в субботу, 9 февраля на шоу Малахова "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Об этом рассказал официальный вещатель конкурса — ВГТРК.

Это будет не первая поездка Сергея Лазарева на "Евровидение". Сладкоголосый "менестрель" и любимец женщин уже участвовал в музыкальном конкурсе в 2016 году. Тогда ему удалось занять только "бронзовое" место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Однако, в зрительском рейтинге Лазарев лидировал.

По оценкам экспертов информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров", с участием Лазарева шансы победить в "брендовом" музыкальном конкурсе у России возрастают на 30%.

Напомним, "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Вместо 43 стран, как ожидалось ранее, будут участвовать 42 — Болгария по финансовым причинам отправить претендента не сможет.

Ольга Толмачева