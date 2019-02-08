Железнодорожный переезд на Второй речке закроют на следующей неделе

Для автомобилистов приготовили объезд

Владивостокская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры информирует водителей автотранспортных средств об ограничении движения автотранспорта через железнодорожный переезд "Татарский" во Владивостоке на ул. Станционной, 11.

В связи с ремонтными работами в период с 22-00 14 февраля до 7-00 часов 15 февраля и с 22.00 15 февраля до 07.00 утра 16 февраля движение автотранспорта через железнодорожный переезд "Татарский", расположенный на ст. Вторая речка, будет закрыто.

При необходимости пропуска автотранспорта экстренных служб будет действовать технологический проезд.

Руководство железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами на переезде.