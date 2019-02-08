Камбала и кальмар отплыли от «Приморской рыбы»

Новые поставки сельди, минтая и наваги обсуждаются, а горбуша уже закуплена, сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства

Кальмар. Фото: ИА PrimaMedia

Судьба новых поставок камбалы и кальмара по программе "Приморская рыба" пока не ясна, сообщает ИА PrimaMedia. По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, для программы уже закуплена горбуша, а по другим видам продукции — то есть по минтаю, сельди и наваге — в настоящее время ведутся переговоры.

Как сообщил агентстству директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов края Сергей Наставшев, для продолжения программы "Приморская рыба" торговыми сетями уже закуплена горбуша. Поставки сельди и минтая планирует осуществлять "Преображенская база тралового флота", сейчас ведутся переговоры о заключении договоров. А вот навагу-ворошенку будет поставлять компания из Сахалинской области — РК "Дружба".

Отметим, что в прошлом году приморских рыбодобывающих компаний — участников программы было больше.

"Продукцию поставляли ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (кальмар (тушка)), ООО "Зарубинская база флота" (навага, камбала), ПАО "Преображенская база тралового флота" (сельдь, минтай), Дальневосточный дивизион ООО "Русская рыбопромышленная компания" (сельдь), ГК "Доброфлот" (камбала, консервы рыбные)", — сообщили агентству в профильном департаменте.

Всего же с начала действия программы "Приморская рыба" было реализовано больше 1 тысячи тонн рыбной продукции, в том числе: горбуши – 212,7 тонн, наваги – 231,6, сельди – 205,3 тонны, камбалы – 13 тонн, минтая – 63 тонны и кальмара – 315 тонн. Всего в рамках программы "Приморская рыба" между рыбодобывающими компаниями и торговыми сетями в 2018 году заключено 58 сделок на общую сумму 8,8 млн. рублей.

Напомним, в конце декабря – начале января региональные СМИ начали отмечать, что ассортимент рыбопродукции, предлагаемой в розничной сети края в рамках "Приморской рыбы", сократился (в частности, исчез кальмар), а цены местами стали превышать "программные" лимиты. Как сообщили тогда ИА PrimaMedia в пресс-службе АПК, "пробуксовка" программы вызвана "недостаточностью объёмов поставляемой рыбы, например, кальмар по программе закончился". 17 января губернатор края Олег Кожемяко заявил о том, что программа "Приморская рыба" будет постоянной и в нее войдут новые участники.

В пятницу, 8 февраля, пресс-служба АПК распространила информацию о том, что "Магаданская база тралового флота" во Владивостоке в трех торговых точках реализует рыбопродукцию по доступным ценам.

"Килограмм минтая стоит 60 рублей, кальмара – 80 рублей, кукумарии – 100 рублей", – сообщила пресс-служба администрации края. — Каждый четверг в торговых точках компании парная рыба продается с 10%-й скидкой. По понедельникам предусмотрены скидки для пенсионеров".

О том, что эта торговля рыбопродукцией по сниженным ценам ведется в рамках программы "Приморская рыба" пресс-служба АПК не указала.

Напомним, что в ноябре 2018 года во Владивостоке и южном Приморье по инициативе тогда еще врио губернатора Олега Кожемяко стартовала программа "Приморская рыба". Согласно условиям соглашений, подписанных участниками программы, стоимость в рознице "программной" горбуши не должна превышать 110 рублей за кг, наваги – 45 рублей, сельди – 49 рублей, минтая – 75 рублей, камбалы – 95 рублей, кальмара – 130 рублей, консервированной скумбрии – 55,95 рублей за банку и консервированной сардины иваси – 54,75 рублей за банку.