«Зарубинская база флота» передала сигнал SOS губернатору Приморья

Лишенные возможности вести промысел рыбаки ждут от региональной власти заступничества перед Росрыболовством и ФАС

Суда "Зарубинской базы флота" с января не могут выйти в море. Фото: ИА PrimaMedia

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел встречу с руководством и членами трудового коллектива ООО "Зарубинской базы флота", сообщают представители компании. Приглашением к диалогу стало письменное обращение коллектива к губернатору с просьбой помочь сохранить компанию и посодействовать в разрешении абсурдной ситуации, из-за которой предприятие безо всяких правомочных оснований лишили возможности работать на промысле. По информации источников, исполнительная власть Приморья рыбаков услышала и теперь намерена обратиться в Федеральное агентство по рыболовству и ФАС за разъяснениями.

Как рассказали участники встречи, губернатору сообщили о той тяжелой ситуации, в которой оказалась, компания в начале 2019 года, когда предприятие лишили квот. В настоящее время "Зарубинская база флота" испытывает серьезные финансовые трудности. В частности, предприятие затратило 25 млн в рублей на ремонт и подготовку судов к промыслу, однако флот компании стоит у причалов, а цех рыбопереработки полностью лишен сырья.



Рыбоперерабатывающий цех стоит без рыбы. Фото: ИА PrimaMedia

То, что лишение компании квот проводится с явными признаками нарушения закона, а сама ситуация имеет все признаки спланированной, у трудового коллектива сомнений не вызывает. Расчеты здесь простые. В 2019 году у берегов Приморья можно добыть, например, 14 тысяч тонн минтая, а в 2020 году общий допустимый улов на минтай в этой подзоне, возможно, будет еще и увеличиваться. Доля "Зарубинской базы флота" — это почти 10% от всего объема, разрешенного к вылову в прибрежной зоне Приморья. В натуральном выражении это почти 1,5 тысяч тонн. Кроме того, у компании есть право на добычу и других водных биоресурсов — спизулы, трески, морского ежа.

В целом хасанские рыбаки каждый месяц должны были добывать до 200 тонн биоресурсов, чтобы все прибрежные уловы были доставлены на берег и переработаны в продукцию для жителей Приморья. Однако, несмотря на приоритеты государства, направленные на поддержку береговых предприятий, Росрыболоство, по сути, лишает квот компанию, обрекая тем самым почти всех жителей поселка Зарубино на потерю работы и нищету. Люди не понимают, как можно разменять судьбы почти 500 человек на некую "формальность", правовой статус которой, к тому же, под большим вопросом.

Напомним, что еще 9 января руководство компании подало заявку, согласно которой местное территориальное управление Росрыболовства было обязано выписать разрешения на промысел. Однако рыболовного билета рыбаки так и не увидели. Причем за две недели чиновники так и не удосужились информировать рыбаков, о том, что предприятия просто нет в приказе о наделении квотами. И только позже появились объяснения отказа – в виде отсылки на некое письмо Федеральной антимонопольной службы, которая, оказывается, еще в 2017 году усмотрела некий "иностранный след" в компании.

Между тем в данный момент, как ни парадоксально это звучит, претензий к предприятию со стороны ФАС нет. Также об "иностранном следе" ФАС и Росрыболовство почему-то молчали весь 2018 год, и госорган-регулятор спокойно продлил все действующие договоры "Зарубинской базы флота", как и положено по закону "О рыболовстве", еще на 15 лет. Но сегодня ситуация выглядит более чем скандально. Предприятие не лишено в судебном порядке права добывать биоресурсы, однако вести промысел ему не дают. Поневоле, к сожалению, возникают мысли о некоей заранее спланированной кампании, цель которой – банкротство и ликвидация предприятия.

"Понятно, что лишение "Зарубинской базы флота" возможности вести промысел — это не местная инициатива. В своих действиях руководитель территориального управления Росрыболовства опирается на соответствующие приказы центрального аппарата ФАР. В приказе № 761 от 24 декабря 2018 года, которым распределялись объемы вылова на 2019 год, и который подписан заместителем руководителя Росрыболовства Петром Савчуков, "Зарубинская база флота" была. Но уже на следующий день, 25 декабря, "Москва" выпустила другую редакцию приказа, где "зарубинцев" уже не оказалось. В терруправлении всем известно, что у компании есть действующие договоры на квоты, и мы были готовы выдать билеты. Но этот приказ от 25 декабря загоняет нас в тиски: выдаем билеты — нарушаем закон, не выдаем билеты — тоже, по сути, нарушаем право юрлица на рыболовство", — пояснил ситуацию источник в местном терруправлении Росрыболовства.

Между тем коллектив предприятия настроен противостоять тем возможным интересантам, которые без суда могут попытаться переделить государственные квоты между пользователями. Работники понимают, что право добывать рыбу и перерабатывать ее у себя на заводе – это и есть их право на труд , на будущее их семей. На предприятии вспоминают, что "зарубинцы" никогда не забывали о социальной ответственности бизнеса и всегда были готовы помочь государству в значимых для края проектах.

"В прошлом году, когда надо было поддержать программу тогда еще врио главы региона Олега Кожемяко "Приморская рыба", "Зарубинская база флота" откликнулась одной из первых. Компания поставила по программе наибольшее количество камбалы по самой низкой цене. Почти вся наша навага также ушла на эту социальную программу. Замруководителя ФАР Пётр Савчук, как все знают, лично курировал это программу, приглашал рыбаков в ней участвовать, объясняя это ее большой социальной направленностью. И что мы получили в ответ? Лишение квот и, следовательно, гибель рыбацкого поселка. Нашим сотрудникам больно видеть, как умирает предприятие. Хотелось бы, глядя в глаза тому чиновнику, который все это проделал, спросить, за что с нами так поступили", — говорит мастер цеха обработки Александр Кошеров.

При этом очевидно, что есть ряд компаний, которые были бы не прочь "приобрести" квоты "зарубинцев" — естественно, за очень небольшие деньги.

"Рассматриваем ситуацию и как возможную попытку "агрессивного поглощения" предприятия, естественно, не без участия некоторых чиновников, — высказывает свою позицию директор ООО "Зарубинская база флота" Виктор Жуков. – Почему-то все ответственные лица делают вид, что у компании нет договоров ,заключенных в прошлом году, сроком действия на 15 лет. Никаких действий по расторжению договоров чиновники Росрыболовства не предпринимали, но после наших обращений мы получили документ от 14 января 2019 года, в котором нам предлагается "в добровольном порядке досрочно расторгнуть договоры о закреплении долей квот". То есть в добровольном порядке мне, как директору и собственнику, предлагается закрыть предприятие и выкинуть людей на улицу?

А тем временем простаивающий флот с каждым днем приближает банкротство и ликвидацию предприятия. Лишенное доходов от рыбалки предприятие начинает отказываться и от планов по развитию марикультуры.

"В ближайшее время нам необходимо было оплатить изготовление 16 тысяч садков, чтобы пересадить в них годовичок гребешка. Однако так как у нас нет денег, садки с гребешком не будут размещены на участках. Компания не получит около 300 тонн товарной продукции. Краевая программа развития марикультуры серьезно пострадает", — уверен Виктор Жуков.

Напомним, что возмущенные лишением права ловить рыбу сотрудники компании уже подали в администрацию Владивостока заявку на проведение пикета. Кризисная ситуация вокруг "Зарубинской базы флота" и поселка Зарубино, тем не менее, уже нашла отклик у региональных властей. Ведь в крае — всего три крупных прибрежных предприятия, которые ведут промысел и все уловы доставляют на свои береговые заводы. Уничтожение любого из них – это потеря рабочих мест и рост социальной напряженности на прибрежных территориях, где кроме рыбного хозяйства другой экономической деятельности практически нет.