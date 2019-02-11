Прокуратура сочла незаконным «мировое соглашение» между ФАС и рыболовной компанией ДМП-РМ

ФАС и «ДМП-РМ» пытаются оставить право на вылов 60 тонн минтая и сельди за владельцами «Русской рыбопромышленной компании»

Пойманные в сети. Фото: ИА PrimaMedia

Действия Федеральной антимонопольной службы ведут к тому, что добыча 60 тонн минтая и сельди будет введена за рамки закона, а для АО "ДМП-РМ", которая теперь принадлежит владельцам "Русской рыбопромышленной компании" (Глеб Франк), на "непонятных основаниях" создадутся "эксклюзивные" условия для ведения бизнеса. Об этом заявил Герман Зверев, Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), — сообщает ИА PrimaMedia.



В пятницу, 8 февраля, в Арбитражном суде Москвы состоялось заседание по иску АО "ДМП-РМ" к ФАС. "Рыбаки" из ДМП-РМ и антимонопольщики намеревались придать законную силу своему "мировому соглашению" о сохранении квот на вылов минтая и сельди за "Русской рыбопромышленной компанией". Прокуратура Москвы заявила, что она против "мирового соглашения", по их мнению – соглашение незаконно. Бывший владелец ДМП-РМ в 2018 году был признан иностранным собственником, что должно стать основанием для лишения этой компании права на вылов водных биологических ресурсов на территории РФ, а квоты на вылов должны быть выставлены на аукцион.

— Мы считаем непонятным и необъяснимым это странное закулисное соглашение между ФАС и компанией "ДМП-РМ", — оценил ситуацию Герман Зверев. — Это соглашение просто выводит за рамки закона добычу более 60 тонн минтая и сельди.

Президент ВАРПЭ отметил, что ему не понятен разрыв между декларативными заявлениями ФАС о нехватке конкуренции в рыбной отрасли, необходимости аукционов, и тем самым странным "мировым соглашением" с "ДМП-РМ".

— О какой конкуренции может идти речь, если вместо того, чтобы передать в Росрыболовство данные для расторжения соглашения о квотах на добычу водных биологических ресурсов компанией "ДМП-РМ" и выставить эти квоты на аукцион, Федеральная антимонопольная служба идёт на мировое соглашение с "ДМП-РМ" и пытается сохранить за ними право на добычу минтая и сельди. Таким образом, создаётся впечатление, что ФАС создаёт какие-то эксклюзивные условия для "ДМП-РМ", — сказал Герман Зверев.

Уже два года ФАС и АО "ДМП-РМ" находятся, так сказать, в "близких отношениях" и всё это напоминает историю двух супругов, которые то разводятся, то снова сходятся. ФАС и ДМП-РМ "познакомились" в 2017 году, когда собственник этой рыболовецкой компании, Дмитрий Дремлюга, был изобличён в иностранном гражданстве. В соответствии с российским законодательством это лишает ДМП-РМ права на добычу водных биологических ресурсов на территории РФ, так как предприятие признаётся подконтрольным иностранному собственнику. ФАС, естественно, побежал в суд, но в первой инстанции проиграл. Потом проиграл и Арбитражный под председательством судьи Уточкина И.Н. Но затем выиграл кассационную жалобу. И всё шло к тому, что ФАС на законных основаниях направит уведомление в Росрыболовство с требованием лишить ДМП-РМ квот на вылов 60 тонн минтая и сельди, а квоты будут выставлены на аукцион.

Но в драматургию взаимоотношений ФАС и ДМП-РМ вошёл новый персонаж – "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК), основным владельцем которой является Глеб Франк, зять известного предпринимателя Геннадия Тимченко. Владельцы РРПК купили ДМП-РМ в 2018 году, и отношение ФАС к этой компании тут же изменилось. Они помирились и решили заключить "мировое соглашение", которое признаёт РРПК добросовестным выгодоприобретателем и оставляет за этой компанией квоты АО "ДМП – РМ". Оно и понятно, не хочет же Глеб Франк лишаться 60 тонн минтая и сельди. Но в 2019 году в "рыболовецкой драме" появился ещё один деятельный герой – прокуратура города Москвы.

И 8 февраля, на последнем в этой хронологической цепочки заседании, которое продлилось пять минут и закончилось толком не начавшись, прокуратура заявила, что возражает против "мирового соглашения" между ДМП-РМ и ФАС. На что ФАС заявили, что им нужно время для ознакомления с документами возражения. И тогда судья Уточкин (всё тот же!) принял, так сказать, соломоново решение – назначил новое заседание на 1 марта на 12:00.

Следим за развитием событий.