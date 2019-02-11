Провести ВЭФ на пятерку: что ждать Приморью от V Восточного экономического форума

Статус столичного региона ДФО открывает перед краем новое окно возможностей
Политика 09:15
Восточный экономический форум. Фото: ИА PrimaMedia

Юбилейный Восточный экономический форум должен пройти на высоком организационном уровне, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, комментируя итоги первого заседания оргкомитета V ВЭФ (даты проведения – 4-6 сентября 2019 года), которое прошло во Владивостоке 7 февраля. По словам главы региона, уже в рамках подготовки к форуму краю будет оказана финансовая помощь, однако этим выгоды от ВЭФ для Приморья ограничиться не должны, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщает пресс-служба АПК, по итогам совещания 7 февраля губернатор Приморского края Олег Кожемяко указал на важность того, чтобы Владивосток, будучи столицей Дальнего Востока, достойно принял российских и зарубежных гостей и провел пятый форум на высоком организационном уровне.

Олег Кожемяко

Олег Кожемяко. Фото: пресс-служба АПК

"Были затронуты вопросы размещения гостей – обслуживать их, в том числе, будет круизное судно. Вопросы организации питания, волонтерских служб, ремонта транспортной, дорожной инфраструктуры, благоустройства города. Мы выделили денежные средства на приобретение новых автобусов. Кроме того, обратились в Минвостокразвития за дополнительной помощью, и нам подтвердили, что она будет оказана. Безусловно, с каждым годом растет число гостей на форуме, приезжает все больше руководителей иностранных государств и очень важно, чтобы Владивосток, уже в статусе столицы Дальневосточного федерального округа, провел на высоком уровне пятый юбилейный форум", – цитирует губернатора пресс-служба.

Полпред президента в ДФО – вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев, под чьим председательством прошло заседание оргкомитета, подчеркнул, что за минувшие годы ВЭФ сформировался как главное международное экономическое мероприятие, посвященное решению задачи по развитию Дальнего Востока, а также его встраиванию в систему экономических отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Юрий Трутнев

Юрий Трутнев. Фото: ИА PrimaMedia

"В ходе предстоящего форума мы планируем представить президенту Национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Программа должна объединить мероприятия уже принятых национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России", – отметил Трутнев.

Полпред также выступил с предложением сделать нацпрограмму по развитию Дальнего Востока ключевой темой ВЭФ-2019. В этом Трутнева поддержал и министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Александр Козлов

Александр Козлов. Фото: пресс-служба Минвостокразвития

Как отметил глава Минвостокразвития, формирование "дальневосточной" нацпрограммы идет по двум основным векторам – экономический рост и достижение показателей жизни в ДФО выше среднероссийского уровня. Предложено определить эти параметры в качестве двух основных разделов деловой программы форума. В первый блок деловой программы планируется включить презентацию инвестиционного потенциала отраслей с разбивкой по каждому из регионов Дальнего Востока. Второй блок будет представлять сессии по реализации 12 национальных проектов на Дальнем Востоке.

Предложенная полпредом и министром архитектура программы ВЭФ-2019, по оценке советника губернатора Приморского края по вопросам инвестиционной политики и социальной сферы, депутата Заксобрания Приморья Юлии Толмачёвой, открывает перед нашим регионом широкое окно возможностей.

Юлия Толмачёва

Юлия Толмачёва. Фото: ИА PrimaMedia

— Принятое в 2014 году руководством страны решение о проведении Восточного экономического форума именно в Приморье, по сути, предопределило то, что Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа. Разумеется, что на этом потенциал ВЭФ для развития Приморья не ограничивается, и поэтому основные направления повестки Форума 2019 года – то есть экономический рост и повышение уровня жизни дальневосточников – должны и могут быть использованы регионом, — прокомментировала Юлия Толмачёва.

По оценке советника главы региона, в обсуждении нацпрограммы по развитию Дальнего Востока, которое пройдет на площадке V ВЭФ, "голос Приморья должен быть хорошо слышен и обязательно услышан".

— На высшем уровне признано, что рост экономики регионов ДФО, рост инвестиций должны идти рука об руку и с ростом уровня и качества жизни дальневосточников, причем не только экономически активного населения, но и пожилых людей, отдавших свои силы на создание той промышленной и социальной инфраструктуры, которая служит основой для развития макрорегиона. Поэтому концентрация в Приморье "точек" экономического роста – Свободный порт Владивосток, ТОРы, крупные логистические узлы – требую от нас усилий по выводу на обещефедеральный уровень вопросов, важных и для инвесторов, бизнеса, и для социальной сферы края, — отметила Юлия Толмачёва.

Лоббистский же потенциал региональной власти в Приморье, уверена Толмачёва, сегодня находится на очень высоком уровне, и при должной подготовке – при активном участии бизнеса, общественных советников, "социального блока" — команде губернатора Олега Кожемяко обязательно удастся использовать площадку ВЭФ для решения важных вопросов повестки региона, являющегося "воротами России в АТР".

От ИА PrimaMedia напомним, что в ходе предыдущего, IV Восточного экономического форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов, протоколов и дорожных карт на общую сумму в 3,19 трлн рублей, что в 1,3 раза превысило итоговые показатели ВЭФ-2017.
Большинство из документов, подписанных на полях ВЭФ-2018, относится к сфере социально-экономического развития регионов РФ, промышленности и строительства, международного и межрегионального сотрудничества, банковской деятельности, топливно-энергетического комплекса, высоких технологий и телекоммуникаций, добычи полезных ископаемых.

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