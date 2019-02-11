Администрация Владивостока закупает квартиры для детей-сирот по минимальной цене

Выпускников интернатов поселят в однушках с кухней, прихожей и ванной
Общество 12:35
Администрация Владивостока закупает квартиры для сирот. Фото: ИА PrimaMedia

Администрация Владивостока разместила 23 заявки на покупку благоустроенных квартир "для формирования муниципального специализированного жилищного фонда" для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает ИА PrimaMedia. Начальная максимальная цена каждого аукциона — 3,5 млн рублей.

В документах к закупкам обозначены подробные требования к приобретаемому жилью. Это должны быть квартиры площадью не менее 30 кв. метров, расположенные "не ниже 1 этажа" в домах не старше 1960 года. В каждой квартире должна быть комната, кухня, прихожая и санузел с полной чистовой отделкой, электрической и сантехнической разводкой. В кухне каждой квартиры должна быть раковина со смесилетей и электрическая либо газовая печь с духовкой. В санузле — ванна либо душевая кабина, раковина, унитаз, полотенцесушитель. В документации также прописаны требования к наличию минимум двух окон — в комнате и кухне, входной двери и двери в санузле, работающего освещения по всей квартире и т.д.

Квартиры должны быть расположены в пределах Владивостокского городского округа за исключением села Береговое, островов Русский, Попова и Рейнеке. Стоимость квартир была рассчитана исходя из цены одного квадратного метра жилья в 116 тысяч рублей.

Источником финансирования для покупки квартир для детей-сирот стали субвенции краевого бюджета, выделенные муниципалитету.

Напомним, в конце декабря администрация Владивостока выносила на рассмотрение депутатов Думы Владивостока новый МПА, устанавливающий среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья для детей-сирот. Специалисты администрации Владивостока рассчитали, что один квадратный метр жилья на вторичном рынке составляет 116, 778 тысяч рублей, в доме не старше пяти лет — 106,884 тысяч рублей. При этом квартиры вторичного рынка должны быть площадью от 30 до 36 кв. метров, квартиры в новостройках должны быть площадью от 30 кв. метров. Таким образом, согласно МПА стоимость покупки квартиры на вторичном рынке составляет от 3,5 млн рублей до 4,2 млн рублей, в новостройке — от 3,2 млн рублей.

Таким образом, размещенные мэрией аукционы рассчитаны на минимальную цену — 3,5 млн рублей за 30 кв. метров жилплощади (Из технического задания: Стоимость 1 кв. метра установлена в размере 116 778,00 рублей. 116 778,00 руб * 30 кв. м = 3 503 340,00 рублей). В то время как большинство типовых квартир вторичного рынка, подходящих условия аукционов, имеют площадь 33 — 36 кв. метров.

Что касается реальной ситуации, то в базе объявлений о продаже однокомнатных квартир во Владивостоке достаточно предложений, отвечающих заявленных городом условий. В основном такое жилье расположено в районе Второй речки, БАМа, Чуркина, Снеговой, ст. Океанская и поселка Трудовое.

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