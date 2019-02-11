СК начал проверку после обнаружения тела человека на месте природного пожара в Приморье

Его нашли пожарные, прибывшие на ликвидацию возгорания в лесу

Лесной пожар. Фото: ИА PrimaMedia

Следственный комитет РФ по Приморскому краю организовал доследственную проверку по факту обнаружения на месте природного пожара тела мужчины, сообщает ИА PrimaMedia.

"Тело обнаружено в окрестностях села Камень-Рыболов. Его обнаружили пожарные, прибывшие на ликвидацию пала травы. Проводится доследственная проверка", — рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщалось в instagram-аккаунте @primzori в интернете, трагический случай произошёл на прошлой неделе в Камень-Рыболове. В горящей сухой траве погиб человек.

Сообщение о пале сухой растительности недалеко от производственной базы АПК "Альянс" поступило на пульт диспетчера пожарной части №42 примерно в 17 часов 1 февраля. Прибыв на место, на обгоревших участках земли пожарные обнаружили труп человека. Им оказался житель Камень-Рыболова 1958 года рождения. С ним рядом находился его знакомый – мужчина 1977 года рождения, который пострадал в пожаре. Он был доставлен в Ханкайскую ЦРБ, где медики диагностировали у пострадавшего ожоги 2-3 степени тяжести.

"Как именно мужчины оказались в районе очага возгорания, являлись ли они виновниками этого возгорания или стали случайными жертвами – предстоит выяснить следствию. Хотя со слов потерпевшего уже известно, что в данном месте, он с погибшим товарищем употребляли алкоголь", — пишет аккаунт primzori в социальное сети instagram.

Также ранее сообщалось, что объединенные силы ФГБУ "Земля леопарда", МЧС, полиции и местных жителей побороли самый масштабный природный пал этой зимы в Хасанском районе. Госинспекторы первыми вступили в бой с огнем, окружившим поселок Бамбурово у границ нацпарка, и помогли отстоять населенный пункт.

Всего со стороны "Земли леопарда" участие в тушении пожара принимали 15 государственных инспекторов лесохозяйственной службы и отдела охраны. Используя ранцевое оборудование – воздуходувки – они обладали высокой мобильностью и работали в том числе на участках, недоступных пожарной машине. Общая площадь возгорания, борьба с которым велась весь день, составила 690 га. Стихия не пощадила четыре дачных дома у границ поселка.

Напомним, в четырех муниципалитетах Приморья действует особый противопожарный режим: в Партизанском, Хасанском, Лазовском районах и Уссурийском городском округе.

Всего с начала года на землях лесного фонда Приморья зарегистрировано 44 лесных пожара.

Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья. Соответствующее постановление подписал Губернатор края Олег Кожемяко. Еще в 10 муниципалитетах открытие пожароопасного сезона будет объявлено с 15 марта. Открытие пожароопасного сезона предполагает готовность сил и средств к немедленному тушению пожаров. Для населения этот режим не предполагает ограничений по нахождению в лесах.

По словам специалистов, в большинстве случаев причиной возгораний становятся неосторожное обращение с огнем либо умышленные поджоги. Кроме этого, как рассказывают в МЧС, местные жители вызывают пожарных к месту возгорания слишком поздно. Люди предпочитают выкладывать информацию о начале пожаров на просторы социальных сетей в интернет.

Например, в конце прошлого года многочисленные очевидцы в интернет-пабликах сообщали об очень быстром распространении огня, в том числе недалеко от населенных пунктов в Хасанском районе. Речь шла о дороге на базу отдыха в бухте Витязь. Но в пожарную часть от очевидцев звонков не было.

Кроме этого, в рамках действия противопожарного режима посещение национального парка и заповедника вне туристических маршрутов временно запрещено.