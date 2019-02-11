30 тысяч приморцев выбрали «Антивирус» от «Ростелекома»

Программы оперативно проверяют безопасность файлов и программ, блокируют интернет-угрозы при проведении платежей и общении в Интернете

Уже на протяжении 15 лет во второй вторник февраля в мире отмечают Международный день безопасного интернета. "Ростелеком", как крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, всегда готов обеспечить киберзащиту пользователей. В Приморском крае почти 30 тысяч человек задействуют сервис "Антивирус" (16+) от "Ростелекома" для защиты личных данных, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Ростелеком".

"Ростелеком" предлагает пакетные антивирусные сервисы, разработанные совместно с известными российскими и международными компаниями: "Лаборатория Касперского" и ESET. Опция "Антивирус" обеспечивает комплексную защиту компьютеров, стационарных и мобильных устройств от любых интернет-угроз, проверку информации и блокирование подозрительных файлов, в том числе – со съёмных носителей. Программные решения оперативно проверяют безопасность файлов и программ, а также блокируют интернет-угрозы при проведении платежей и общении в Интернете. Дополнительно, в набор подписок (Dr. Web, Kaspersky Internet Securityи ESET NOD32 Family включена функция "Родительский контроль".

Услуга "Родительский контроль" оправдывает своё название: Kaspersky Safe Kids обеспечивает защиту детей от опасностей в интернете и работает на любых устройствах под управлением Windows, iOS или Android. Он помогает родителям ограничивать время использования устройств, регулировать доступ к сайтам и программам, отслеживать звонки и SMS ребенка на телефоне и определять его местонахождение. SMS-информирование позволяет своевременно получать информацию о действиях ребенка, а советы психолога помогут оценить поведение детей в интернете.

С сервисом ESET NOD32 Parental Control можно определять местоположение детей контролировать доступ к сайтам, использование программ и время пользования гаджетами. В пакет также входит SMS-информирование и одна лицензия на все "детские" Android-устройства.

"В Приморском крае количество пользователей сервиса "Антивирус" постоянно растёт. И это неудивительно: интернет все глубже проникает в повседневную жизнь. Всё больше действий мы совершаем онлайн: от простого поиска информации или общения до совершения платежей. Защита данных, как на личном устройстве, так и самого трафика, становится всё актуальнее. Следуя запросам аудитории, "Ростелеком" разработал комплексные решения для защиты клиентов от интернет-угроз", — отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Антон Гриднев.

Оформить подписку на "Антивирус" можно в едином личном кабинете абонента. Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих акциях компании "Ростелеком" можно получить по бесплатному номеру 8 800 100 08 00, а также на сайте компании www.rt.ru.