Приморцы просят увеличить число лесников, чтобы остановить незаконные рубки

Для этого нужно реформировать систему управления лесным хозяйством, считает член Совфеда Людмила Талабаева

Вырубка. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

С предложением привести в соответствие численность лесников к той, что существовало в советские годы, обратились жители Ханкайского района к члену Совета Федерации ФС от Законодательного собрания Приморского края Людмиле Талабаевой. Встреча общественности с сенатором состоялась в селе Камень-Рыболов в минувшую пятницу, 8 февраля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

Незаконные рубки леса должны быть остановлены, говорили местные жители. Но сделать это не получится, если не вернуть институт лесоохраны, как это было в советское время, когда лесники контролировали ситуацию на месте – предотвращали незаконную заготовку древесины. Сегодня приморскую тайгу безнаказанно опустошают черные лесорубы, нарушают правила лесопользования арендаторы, никто не занимается расчисткой лесов и не предотвращает пожары.



Встреча общественности с сенатором Людмилой Талабаевой. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Людмила Талабаева согласилась – нужна глобальная реформа системы управления лесным хозяйством. В этом направлении российский парламент предпринимает серьезные шаги.

"В этом году вступил в силу закон о валежнике, который позволяет гражданам свободно заготавливать древесину для собственных нужд, а также отчасти снижают риск лесных пожаров, так как сухие деревья создают угрозу противопожарной обстановке в лесу. Сейчас мы ведем анализ правоприменительной практики закона о валежнике, а также настаиваем на реформировании всей структуры лесного хозяйства, так как оно находится в глубоком кризисе", — заявила сенатор.

На встрече в Камне-Рыболове был также затронут вопрос об охране медоносной липы. Приказом Рослесхоза в Приморском крае определены 50 тысяч гектаров, на которых рубка этой ценной породы дерева запрещена. Однако по факту у медоносной липы в Приморье ареал произрастания гораздо шире, сообщили ханкайские пчеловоды, а значит, проблема с вырубкой липы не решена.



Член Совета Федерации ФС от Законодательного собрания Приморского края Людмила Талабаева. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

По словам Талабаевой, в настоящее время верхняя палата парламента инициирует соответствующие изменения в законодательстве, которые имели бы своей целью сохранение и восстановление лесов.

"Законы должны быть такие, чтобы работать на пользу людей во всех регионах России. Поэтому для Совета Федерации важно знать о специфике правоприменительной практики в каждом субъекте и учитывать ее, когда на обсуждение выносится важный законопроект", — сказала член Совфеда.