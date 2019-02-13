Экс-директор Приморского океанариума вышел "сухим" из уголовного дела

Следствие изменило мнение по поводу Дмитрия Питрука спустя два года

Дело первого директора Приморского океанариума о гибели мормлеков закрыто. Фото: ИА PrimaMedia

Двухлетний уголовный процесс по громкому делу экс-директора Приморского океанариума Дмитрия Питрука прекращен после пересмотра материалов. Ранее бывшему руководителю научно-образовательного учреждения вменялось обвинение в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей и в халатности, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Vl.ru

Как сообщил адвокат экс-директора океанариума на Русском острове Сергей Травин, с его подзащитного были сняты обвинения после повторного изучения следствием всех материалов уголовного дела. По словам стороны защиты, гособвинение пришло к выводу, что все подозрения в отношении экс-главы морского музея были безосновательны.

Источник ИА PrimaMedia в Следственном Комитете РФ по Приморскому краю подтвердил информацию о закрытии дела в отношении Дмитрия Питрука.

Напомним, основные претензии к экс-руководителю океанариума Дмитрию Питруку заключались в том, что он принял решение о приобретении и помещении в научно-адаптационный корпус океанариума двух особей тихоокеанского моржа, тогда как учреждение не располагало условиями для надлежащего и безопасного содержания животных. Кроме того, по версии следствия, весной 2016 года Питрук не принял мер к обеспечению надлежащих и безопасных условий содержания белухи в бассейне, из-за чего животное погибло. Общий материальный ущерб за гибель трех животных был оценен в 7,3 млн рублей.

Эск-директору океанариума было предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей и в халатности по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Зимой 2017 года его дело начал рассматривать Фрунзенский районный суд Владивостока. Несколько заседаний суда даже прошли открыто с присутствием прессы. Однако сторона защиты была категорически против присутствия представителей СМИ в зале суда, мотивируя это тем, что озвученные широкой аудитории подробности дела навредят и без того "подмоченной" репутации бывшего директора океанариума. Вскоре уголовное дело вернули из суда в прокуратуру в связи с недостаточно качественным расследованием.