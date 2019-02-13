Глава администрации приморской столицы предостерег строителей от появления в центре города "очередного торгового центра"

Во Владивостоке обсудили, каким будет рыбный рынок в центре города. Фото: pixabay.com

Каким будет рыбный рынок во Владивостоке в районе Корабельной Набережной, — этот вопрос обсудили в ходе совещания в администрации Владивостока под руководством и.о. главы города Олега Гуменюка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Основанием для организации совещания стал тот факт, что в ноябре 2018 года администрация Владивостока предоставила компании ООО "Фар Лайн ДВ" в долгосрочную аренду земельный участок в районе опоры Золотого моста для реализации инвестиционного проекта "Рыбный рынок". Участниками совещания стали представители профильных управлений мэрии, а также генеральный директор компании-инвестора – ООО "Фар Лайн ДВ" Игорь Улейский и руководитель инвестиционных проектов "Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Станислав Варнаков.

"Вопрос создания рыбного рынка во Владивостоке обсуждается уже не первый год, и жители города давно ждут его, — открыл совещание Олег Гуменюк. — Этот объект станет значимым и для развития туризма. Поэтому нам очень важно обсудить — каким видится инвестору рыбный рынок, каковы сроки строительства, внешний вид, параметры. Готовы обсуждать также проблемы реализации проекта, в том числе, вопросы, где требуется наша поддержка".

Биржа, парковка и крутая крыша: каким будет рыбный рынок во Владивостоке. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока Биржа, парковка и крутая крыша: каким будет рыбный рынок во Владивостоке. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока 1 / 2

Руководитель администрации Владивостока напомнил, что поручение о строительстве рыбного рынка – на контроле у губернатора края Олега Кожемяко, а также у заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Как рассказал генеральный директор ООО "Фар Лайн ДВ" Игорь Улейский, компания, созданная специально для реализации проекта рыбного рынка, получила статус резидента Свободного порта Владивосток.

"Партнерами и соинвесторами проекта готовы выступить как российские рыбопромышленные предприятия, которые могут поставлять самую свежую продукцию, в том числе прямо к причалу, так и авторитетные зарубежные компании, имеющие огромный и успешный опыт создания подобного рода объектов. Среди них — японская компания Kiyomura Corporation и южнокорейский холдинг Hanaro Holdings, — проинформировал Игорь Улейский. – В качестве проектировщика мы пригласили опытную проектную организацию "КФК". По результатам предварительного обсуждения планируется построить здание 4-5 этажей общей площадью порядка 15 тысяч кв. метров, каждый этаж – со своим функциональным назначением. Так, первый этаж должен занять непосредственно рыбный рынок, причем предпочтительно торговля будет осуществляться не по принципу супермаркета, и именно рынка – где свою продукцию будут предлагать разные пользователи торговых мест. Особый элемент – шоу-рум, где в специальных аквариумах посетители смогут понаблюдать за живыми морскими обитателями".

В проекте – создание на верхних этажах ресторанов японской, корейской и традиционной русской кухни, рыбной биржи, продажа сопутствующих товаров – например, товаров для рыбалки, туров по Приморскому краю Дальнему Востоку и т.п.

Как подчеркнул руководитель "Фар Лайн ДВ", объект считается технически сложным, так как необходимо предусмотреть технологии для передержки живой рыбы и морепродуктов, переработку и пищевое производство, холодильное и вентиляционное оборудование самого современного уровня и многое другое.

"Участок в самом центре Владивостока, на котором планируется строительство рыбного рынка, накладывает особую ответственность на застройщиков, поскольку имеет огромное значение для города, — считает советник главы города по вопросам архитектуры Анатолий Мельник. – Именно поэтому необходимо очень тщательно подойти к его внешнему виду. Объект будет просматриваться не только с Корабельной Набережной, но и с моря, со Светланской, с различных видовых площадок сверху, поэтому огромное значение имеет "пятый фасад" — то есть крыша. В свое время среди эскизных предложений предлагалось здание в форме ската – это была интересная идея. Надеюсь, проектировщики предложат не менее эффектные решения. И если объект получится достойным, он просто обречен стать еще одной визитной карточкой Владивостока".

Начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова подчеркнула, что в процессе подготовки проекта планировки участка необходимо учесть все нормы проектирования, в том числе, зоны объектов исторического наследия. Руководитель управления заверила: администрация Владивостока готова решать возникающие проблемы в оперативном порядке, так как город заинтересован в скорейшей реализации проекта.



Биржа, парковка и крутая крыша: каким будет рыбный рынок во Владивостоке. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Обязательно предусмотреть достаточное количество парковочных мест и в целом самым ответственным образом отнестись к проектированию такого значимого и долгожданного объекта – с таким предложением обратился к инвесторам и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк.

"Мы готовы оказывать вам поддержку, но необходимо, чтобы ваша организация также в полном объеме исполнила все взятые обязательства, и здесь не появился "просто рынок" или очередной торговый центр с хостелом, — подчеркнул руководитель администрации. – Владивосток должен получить действительно яркий объект – туристический, культурный, архитектурный, с высоким уровнем сервиса".

В завершение совещания были выработаны пути совместной работы и "дорожная карта" – в целях реализации проекта.