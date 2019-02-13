Сколько россиян хотят участвовать в протестных акциях, выяснили социологи

В массе своей население готово голосовать на выборах и подписывать открытые письма

Митинг. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Социологи "Левада-центра" выяснили, к каким действиям готовы россияне, чтобы изменить к лучшему ситуацию в стране. Обнаружилось, что большинство сограждан не готовы участвовать в митингах и других уличных протестных акциях.

В массе своей население собирается участвовать в выборах и подписывать открытые письма. Голосовать за тех или иных кандидатов на выборах готовы 71% респондентов, подписывать открытые письма и петиции – 53%. Почти половина опрошенных, 49%, ради решения насущных проблем могут обращаться в органы исполнительной власти.

Готовность участвовать в уличных акциях проявили всего 22% опрошенных. Добиваться изменений при помощи выдвижения своей кандидатуры на выборах различного уровня собираются 10% респондентов, а поддержать деньгами общественные и политические организации могут и того меньше опрошенных — всего 8%.

Опрос "Левада-центра" проведен 22–28 ноября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошено 1600 человек старше 18 лет.

Герман Штакеншнейдер