Выпуск животных из "китовой тюрьмы" в Приморье это интродукция, она незаконна - Кожемяко

Губернатор в своем Instagram призвал обращаться с идеями по решению проблемы, в том числе с участием капитала (ВИДЕО)

Олег Кожемяко побывал в центре адаптации морских животных в бухте Средняя. Фото: ИА PrimaMedia

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал ситуацию с содержанием морских млекопитающих в неволе в центре адаптации бухты Средняя под Находкой, сообщает ИА PrimaMedia.

На своей странице в социальной сети Instagram он рассказал, что по оценкам ученых состояние животных в бассейнах в настоящий момент удовлетворительное, а скорый выпуск косаток и белух в естественную среду обитания сопряжен с рядом рисков. Глава региона подчеркнул, что приморские воды — не естественная среда обитания для белух, поэтому их выпуск является интродукцией, что запрещено законом.

"Дорогие друзья! Спасибо, что проявили неравнодушие к судьбе косаток и белух, которые сейчас находятся в Приморском крае.

Ситуация, связанная с животными в бухте Средняя, безусловно, мне известна. И точно так же, как и все неравнодушные жители нашего края, я хочу, чтобы она разрешилась самым благоприятным образом.

За период нахождения животных в бухте по моему поручению в адаптационный центр морских млекопитающих, где сегодня содержатся 11 косаток и 87 белух, выезжали ученые ТИНРО-Центра. Они проводили визуальные осмотры животных, проверяли условия их содержания. Специалисты высказали мнение, что на данный момент состояние животных удовлетворительное, их достаточно кормят, вольеры глубокие, оснащены тепловыми пушками, ионизаторами и очистителями воздуха.

Ученые подчеркивают, что в данный момент выпуск в дикую природу уже адаптированных к жизни в вольере животных сопряжен с рисками для их жизни, а опыта реадаптации в России нет. Более того, для белух Приморье – не естественная среда обитания, их выпуск является интродукцией, запрещенной законом. Процесс перевозки косаток в естественную среду обитания – Охотское море – крайне сложный и требует участия квалифицированных специалистов. Кроме того, серьезные вопросы вызывает их социализация, смогут ли они примкнуть к диким стадам или нет.

Сегодня решение по этим животным остается за судом. И я надеюсь, что оно будет справедливым. Со своей стороны могу сказать, что Приморский край и я в частности окажем максимальную поддержку и помощь в спасении млекопитающих.

Мы так же приглашаем к сотрудничеству всех, кто даст предложения или идеи по дальнейшему содержанию млекопитающих. Возможно, вы предложите интересные проекты, в том числе с финансированием", — написал Олег Кожемяко.