У "Единой России" во Владивостоке появится лидер

Партия проведет тотальную реорганизацию партийной структуры в столице ДФО
Политика 14:45
"Единая Россия". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

"Единая Россия" в Приморье планирует реорганизовать партийные ячейки в городе Владивостоке. Вместо них будет создано единое городское партийное образование. Вопрос реорганизации местных отделений партии обсудил президиум регионального политсовета в минувшие дни, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии ЕР.

Как сообщила секретарь Приморского отделения ЕР Людмила Талабаева, вместо пяти на сегодня действующих МО будет создано одно большое городское местное отделение, на базе которого будет строиться работа в рамках следующего большого избирательного цикла в 2021 году, на выборах в Законодательное собрание Приморского края и Государственную думу РФ.

"На территории Владивостокского городского округа избыточное количество местных отделений партии. Между ними плохо выстроено взаимодействие, нет единой политики и неравномерно распределены человеческие ресурсы. Это осложняет нам электоральные задачи в период выборов. Считаю необходимым объединить пять отделений и выбрать одного секретаря", — заявила Людмила Талабаева.

Предполагается, что процесс реорганизации будет завершен к 1 апреля этого года. В этом же месяце должна состояться конференция нового местного отделения партии с выборами единого секретаря. Кандидатура на должность обсуждается. По словам главного единоросса края, это должен быть человек, способный создать городское отделение, которое будет эффективно решать множество задач.

Отметим, после слияния городских ячеек в одно целое Владивостокское городское отделение станет самым крупным партийным образованием "Единой России" в Приморском крае, потеснив Уссурийское местное отделение, в рядах которого насчитывается порядка 3 тысяч членов партии.

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