В ГИБДД озвучили подробности серьезного ДТП с "летающей машиной" в Приморье

Авария облетела все местные соцсети и обросла разными подробностями

Машина загорелась. Фото: скрин из видео

В ГИБДД по Приморью рассказали подробности серьезного ДТП в Партизанске в Приморском крае, в котором Ниссан Санни перелетела через магазин, угодила в кювет и загорелась. По счастливой случайности в аварии никто не погиб, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации регионального УМВД, в полицию поступило сообщение об аварии в районе дома по улице Партизанская, 59. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России Партизанску.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ниссан Санни не справился с управлением, в результате чего иномарка съехала с проезжей части дороги. В результате ДТП произошло возгорание автомашины", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Момент аварии наблюдали многочисленные очевидцы, с их слов, автомобиль двигался на большой скорости, и машина буквально перелетела через магазин, снесла ему часть крыши и рухнула в огород частного дома, после чего загорелась.

Как уточнили в ГИБДД, в салоне автомобиля находились четыре человека — трое мужчин в возрасте 27,34,59 лет и 36-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований. Проводится проверка.