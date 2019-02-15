В профсоюзе колледжа состоит 2/3 коллектива - 75 работников, всего же в штате 105 человек

Приморский краевой колледж искусств занял третье место в конкурсе "Социальное партнерство". Фото: пресс-служба ФППК

Третье место в конкурсе Федерации профсоюзов Приморского края "Социальное партнерство" среди организаций бюджетной сферы занял Приморский краевой колледж искусств. Коллективный договор учреждения наглядно доказывает, что достойно заботиться о работниках можно даже в условиях скромного финансирования, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Мы бюджетники, зарплаты в отрасли небольшие, и нам, конечно, сложно конкурировать в конкурсе колдоговоров, особенно с крупными, богатыми предприятиями, где работают тысячи человек. И то, что победители конкурса "Соцпартнерство" в бюджетной и внебюджетной сфере определяются отдельно, справедливо. Мы рады "бронзовой" победе и надеемся, что наш опыт, какие-то пункты нашего коллективного договора будут полезны и нашим коллегам по отрасли. Профсоюзный конкурс тем и хорош, что позволяет организациям Приморья обменяться опытом и взять на вооружение лучшие практики по заключению колдоговоров", — считает председатель профорганизации Приморского краевого колледжа искусств Лариса Санарова.

В профсоюзе колледжа состоит 2/3 коллектива — 75 работников, всего же в штате 105 человек. Разделом коллективного договора, где прописаны социальные льготы и гарантии для членов трудового коллектива, профком особенно гордится.

Так, работникам, нуждающимся в общежитии, предоставляются льготы по оплате за проживание. Матери-одиночки и другие социально незащищенные работники полностью освобождаются от оплаты. А семьям, воспитывающим двоих и более детей, выделяются дополнительные комнаты.

Отдельным пунктом в документе прописано оздоровление работников. Помимо приличной скидки, которая предоставляется на отдых в профсоюзной здравнице Приморья, работники колледжа могут получить частичную компенсацию за счет средств профорганизации, что делает санаторно-курортное лечение более доступным.

"На оздоровление детей сотрудников средств пока не хватает, но зато мы компенсируем стоимость детских билетов на посещение объектов досуга — цирка, контактного зоопарка и других — во время школьных каникул. Это хорошее подспорье для наших работников", — продолжает профлидер.

Зафиксирована в коллективном договоре и система материального поощрения в организации, в том числе ежегодная премия по итогам года и выплаты к профессиональным праздникам — Дню работника культуры, Дню учителя, День бухгалтера или Дню кадровика. Также установлены бонусы к круглым юбилеям, причем те сотрудники, что впервые уходят на пенсию, получают премию, вдвое превышающую обычный размер.

По предложению профсоюза в штат колледжа ввели должность юрисконсульта, и члены трудового коллектива получили возможность обширных бесплатных консультаций не только по трудовому праву, но и по семейному, жилищному, земельному.

С директором колледжа у профсоюза полное взаимопонимание, тем более что он и сам является членом профорганизации. Вместе привлекают к работе в колледже молодежь, разрабатывают материальные и моральные стимулы, следят за тем, чтобы зарплата молодых специалистов отвечала требованиям "дорожной карты". Что касается заработной платы остальных работников колледжа, то она в обязательном порядке индексируется каждый год.

Значительный объем средств, получаемых за счет оказания платных услуг, идет на развитие материальной базы колледжа. За этим также следит профсоюз. Условия работы в колледже достойные. Занятия проводятся в светлых отремонтированных классах. Фонд музыкальных инструментов регулярно обновляется. Недавно здесь модернизировали и компьютерный класс, теперь в нем с удовольствием работают и учащиеся, и педагоги.

Ежегодно не менее 20-ти преподавателей колледжа за счет работодателя повышают профессиональное мастерство на различных семинарах, курсах и мастер-классах. Находит руководство средства и на то, чтобы отправлять лучшие творческие коллективы колледжа на конкурсы и фестивали, как в России, так и за рубежом. В 2018 году, например, они покоряли сценические площадки Москвы и Китая.

Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников культуры Людмила Калинина считает "бронзу", полученную колледжем в конкурсе "Социальное партнерство", заслуженной наградой.

"Взаимодействию профсоюза и руководства Приморского колледжа искусств по улучшению условий жизни и труда работников можно поучиться. Есть отдельные коммерческие предприятия — богатые, многочисленные, где ни в грош не ставятся люди труда. И есть такие учреждения, как этот колледж, где без оглядки на нехватку финансирования делают все, чтобы облегчить условия труда и жизни работников. Наши люди, творческая интеллигенция региона и настоящие энтузиасты своего дела, этого действительно заслуживают", — считает Людмила Калина.

Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса "Социальное партнерство" (12+) пройдет 28 февраля, в 14.30, в Доме торжеств отеля "Аврора" по адресу: Владивосток, ул. Двенадцатая, 8.