Переход чиновников Приморья на "русский софт" - лукавая постановка вопроса - глава DNS

Дмитрий Алексеев считает, что невозможно полностью перевести работу исполнительной власти на "отечественное ПО"

Дмитрий Алексеев. Фото: ИА PrimaMedia

Гендиректор и сооснователь сети цифровых супермаркетов DNS Дмитрий Алексеев со скепсисом отнесся к решению администрации Приморья перевести работу органов исполнительной власти региона на "отечественное программное обеспечение". Своим мнением бизнесмен поделился в беседе с ИА PrimaMedia.

Ранее и.о. губернатора Приморья Вера Щербина подписала распоряжение, которое запустило в регионе процесс перевода краевых чиновников на программное обеспечение российского производства.

Глава DNS отметил, что с его точки зрения оптимальным вариантом было бы использование того, что лучше подходит по цене и качеству.

"В принципе, в отечественном софте нет ничего странного. Только я бы назвал его не отечественным программным обеспечением, а программным обеспечением отечественной сборки. Это Linux и OpenOffice — программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое соответственным образом переработано. В принципе, вполне нормально, можно использовать. Другое дело, зачем?

На мой взгляд, постановка вопроса — нужно переходить на "отечественное ПО" — лукавая. Нужно просто использовать то, что лучше соотносится по соображением цена/качество.

Вот даже по адресу ссылки, в которой опубликовано постановление, видно, что это было сделано с помощью системы IBM Domino Server. Его тоже переводить на "отечественное ПО"?

Весь стек программного обеспечения невозможно полностью перевести безболезненно на "отечественное ПО". Тогда зачем заниматься показухой?", — поделился своей точкой зрения Дмитрий Алексеев.

Напомним, согласно распоряжению 13 февраля, утверждены планы-графики по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Приморского края, аппаратах администрации, губернатора Приморского края и органах исполнительной власти региона.

"Цифровой" департамент до 1 апреля 2019 года должен будет оценить затраты на весь процесс перехода и определить расходы на 2019 год и плановый период 2020 — 2021 годы, также он должен будет подготовить предложения по выделению финансирования на проект в срок до 1 мая 2019 года.

Примечательно, что примеров того, как можно "под ключ" организовать работу специалиста, отвечающего современным реалиям, на полностью российском программном обеспечении, практически не встречается. Безусловно позитивными российскими продуктами в области ИТ являются такие компании, как Kaspersky Lab, Фирма 1-С и другие, но российских аналогов операционных систем уровня Windows, Mac OS или Linux объективно не существует.

Специалисты в области информационных технологий в качестве вероятного представителя "российского ПО", на которое могли бы "переехать" приморские чиновники, называют, в частности ГосLinux. Это операционная система, построенная на базе GNU/Linux-дистрибутива CentOS для 32-битных и 64-битных аппаратных платформ, распространяемого на условиях свободного лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ.

Продукт создан компанией "Ред Софт", победившей в марте 2013 года в конкурсе на доработку, внедрение и сопровождение подсистем АИС Федеральной службы судебных приставов. Его разработка велась в течение 2013 года на базе дистрибутива CentOS 6.4, который, в свою очередь, основан на коммерческом дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux.

Отмечается, что CentOS используется на серверах ФССП России в территориальных органах службы начиная с 2012 года. Функции безопасности, заложенные в операционной системе, позволяют обрабатывать персональные данные без дополнительных средств защиты информации, а также применять электронную подпись для издания документов в электронном виде.

Напомним, правительство обязало обеспечить полный переход федеральных министерств и ведомств на отечественное ПО и антивирусы, а также оптимизировать затраты до 2020 года. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.