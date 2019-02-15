Крупная компания наказана за порчу ценной земли во Владивостоке

На большом участке предприниматели занимались незаконной деятельностью

Крупная компания во Владивостоке наказана за порчу ценной земли. Фото: pixabay.com

Региональное управление Россельхознадзора оштрафовало ООО "Корпорация Прим Хуньчунь" за уничтожение плодородного слоя почвы на участке сельхозземель площадью более 6 га в Уссурийском районе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

6 декабря 2018 года сотрудники управления Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку в отношении организации.

Отмечается, что с 2016 года предприятие использует участок земель сельхозназначения общей площадью 319,9 га на основании договора переуступки права аренды. Участок расположен недалеко от села Красный Яр в Уссурийском районе.

Было выявлено, что на площади около 6,6 га расположен карьер с многочисленными котлованами диаметром от 6 до 20 м, глубиной от 2 до 4 м.

"Сотрудники ведомства отобрали почвенные образцы для лабораторного исследования. Согласно протоколу испытаний, проведенных "Приморской межобластной ветеринарной лабораторией", выявлено значительное снижение плодородия почвы, пробы которой взяли из котлована, по сравнению с образцами, отобранными на участке с ненарушенным почвенным покровом", — говорится в сообщении.

Представитель ООО "Корпорация Прим Хуньчунь" на момент осмотра земельного участка не смог предоставить документы, разрешающие проведение земельных работ.

Таким образом, установлено, что на земельном участке площадью 6,6 га произошло уничтожение плодородного слоя почвы в результате добычи песка. Ведомство выдало организации предписание на устранение выявленных нарушений.

"Корпорация Прим Хуньчунь" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 8.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. В настоящий момент постановление вступило в законную силу.

Отметим, что офис компании ООО "Корпорация Прим Хуньчунь" находится во Владивостоке. Основным видом деятельности является рыбоводство. Кроме этого, компания дополнительно занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей,многолетних культур и прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов