Капитальный ремонт жилых домов в Приморье: 6 уголовных дел, еще 3 на подходе

Следствие работает по статьям о мошенничестве и угрозе безопасности жильцов

По признакам преступлений в области капремонта в Приморье возбуждено уже 6 уголовных дел. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке в настоящий момент возбуждено уже шесть уголовных дел по итогам проверок расходования денег, которые приморцы заплатили за проведение капитального ремонта в своих жилых домах, сообщает ИА PrimaMeda. По еще трем материалам, способным также превратиться в уголовные дела, проверка пока продолжается.

Прокуратура Владивостока проанализировала результаты работы по надзору за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и соблюдению жилищных прав граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в 2018 году на территории Владивостокского городского округа в рассматриваемой сфере правоотношений выявлено более 5 тыс. нарушений закона, с целью устранения которых принято более 4 тысяч актов прокурорского реагирования.

Так, в отчетный период по итогам проверок формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов и целевого расходования денежных средств граждан на проведение капитального ремонта в органы предварительного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 9 материалов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст.159, 238 УК РФ. К настоящему времени по материалам прокурорских проверок уже возбуждено 6 уголовных дел.

Как ранее писало ИА PrimaMedia, в 2018 году Фонд капитального ремонта Приморского края планировал отремонтировать 526 многоквартирных домов, однако фактически по состоянию на конец декабря прошлого года была отремонтирована только треть — 178 МКД на общую сумму 977 млн рублей. При этом с жителей Приморья Фонду удалось собрать 1,9 млрд рублей — 95% от начисленных жильцам взносов.

В годовом отчете фонда обозначено, в 2018 году проектно-сметная документация была разработана на 442 дома из 526 запланированных. Из них только на 345 были заключены договоры на проведение капремонта, а полностью все предусмотренные работы выполнены в 178 МКД.

Общая сумма потраченных на это средств Фонда — 977 млн рублей. Еще в 180 домах, согласно отчету, "выполнена хотя бы одна работа" на что израсходовано еще 59,18 млн рублей. Таким образом, всего было потрачено 1,035 млрд рублей.

При этом в отчете Фонда отмечено, что за 11 месяцев 2018 года Фондом было собрано 1,9 млрд рублей взносов собственников на капитальный ремонт, или 95% от начисленных приморцам платежей.

В 2018 году во Владивостоке полностью отремонтированы 68 домов из 234 запланированных (29% от плана), в Уссурийске — 11 домов из 76 (14,5% от плана), в Находке 44 МКД из 51 (86% от плана), в Артеме 5 домов из 29 (17% от плана).

Добавим, что недавно в Фонде капитального ремонта Приморья сменился руководитель. И.о. директора стал "скандально отставленный" мэр Находки Андрей Горелов. Конкурс, по итогам которого региональный оператор получит постоянного руководителя, состоится в марте.