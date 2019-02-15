Бесплатная юридическая помощь расширяет свои границы в Приморье

Предложено ускорить включение лиц предпенсионного возраста в категорию граждан, имеющих право такую помощь

Круглый стол. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Ускорить включение лиц предпенсионного возраста в категорию граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, для защиты их прав в вопросах трудоустройства и увольнения предложил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик. Инициатива приморских депутатов нашла отражение в рекомендациях круглого стола "Совершенствование правовых и организационных механизмов оказания бесплатной юридической помощи в РФ: региональная практика", который прошел в Совете Федерации. Участниками совещания стали сенаторы, представители Счетной палаты РФ, министерств и ведомств, региональных органов государственной власти, а также юридического сообщества, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

К обсуждению важного вопроса подключались представители регионов не только в зале Совета Федерации, но и посредством телемостов. На видеоконференцсвязи были Ростов, Казань, Тула, Тамбов, Кабардино-Балкария.

О действенности Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" говорила член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Она отметила, что сегодня уже в 76 субъектах страны установлены дополнительные гарантии реализации права граждан на получение такой помощи. По ее мнению, практика показала, что есть регионы, где местная власть заинтересована в реализации данного закона на своей территории, там налажено взаимодействие с юридическим сообществом, и помощь нуждающимся осуществляется на регулярной основе. Но есть и такие регионы, где бесплатная юридическая помощь лишь декларируется.

На территории Приморского края оказание бесплатной юридической помощи регулируется краевым законом от 5 мая 2012 года № 31-КЗ "Об обеспечении юридической помощи на территории Приморского края". Он определяет участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края и условия ее оказания.

Ежегодно в бюджете края на эти цели предусматривается в среднем около 3 млн рублей. Количество случаев оказания бесплатной юридической помощи колеблется в пределах 1,5 — 2 тысячи за год. Виды помощи разнообразны — это устные и письменные консультации, оформление заявлений, жалоб, ходатайств, изредка – представительство интересов гражданина в суде. Довольно востребована деятельность электронной приемной регионального отделения Ассоциации юристов России, где за последние три года бесплатные юридические консультации получили почти тысяча граждан.

Чаще всего приморцы обращаются за бесплатной юридической помощью для взыскания алиментов на содержание детей, защиты прав потребителей в части содержания и ремонта жилых помещений, установление инвалидности и трудоустройства данной категории граждан, а также защиты их прав и свобод. Довольно часто обжалуют во внесудебном порядке решения, действия или бездействие органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Краевой закон несколько раз дополнялся за счет введения новых категорий граждан, которым предоставлено право на бесплатную юридическую помощь. Сейчас ее могут воспользоваться приморцы, попадающие в 12 различных категорий. Среди них ветераны и инвалиды, дети-сироты и усыновители, малоимущие и пострадавшие от чрезвычайных ситуаций и многие другие. В настоящее время прорабатывается вопрос о включении в данный перечень и тех, кто достиг предпенсионного возраста. Бесплатная юридическая помощь будет предоставляться им для защиты их прав в вопросах трудоустройства и увольнения, в разрешении трудовых конфликтов с работодателем.

"Хорошо, что в рекомендации круглого стола отдельным пунктом внесен вопрос об ускорении рассмотрения проекта федерального закона в части включения граждан предпенсионного возраста в перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Конечно, каждый регион может и сам включить эту категорию граждан в свой региональный перечень. Но в контексте решений президента страны Владимира Путина это лучше сделать на федеральном уровне, чтобы права граждан предпенсионного возраста были защищены на всей территории страны", — отметил спикер приморского парламента.

Александр Ролик озвучил еще одну проблему, которая выявилась при реализации краевого закона. Действующее законодательство РФ предусматривает обязательное наличие доверенности, нотариальное оформление которой в Приморье составляет 2,2 тысячи рублей. Льготы есть лишь у инвалидов I и II группы, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской Федерации и Героев Советского Союза. Все остальные, кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи, несут расходы на оформление доверенности в полном объеме.

В связи с этим приморские депутаты предлагают внести изменения в федеральное законодательство и освободить все категории лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, от уплаты государственной пошлины за нотариальное удостоверение доверенности. Участники круглого стола отметили, что важным вопросом является информирование граждан о возможности получения такой помощи.

На совещании также были представлены лучшие проекты в сфере оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения, действующих в субъектах РФ, в том числе с использованием современных технологий. В ряде регионов бесплатная юридическая помощь предоставляется населению в многофункциональных центрах, что повышает ее доступность. Ростовская область презентовала проект "Правовая помощь онлайн", которая сейчас осуществляется через МФЦ, но в будущем будет предоставляться по Интернету на домашний компьютер или мобильный телефон.

Как сообщили организаторы круглого стола, после обработки результатов мониторинга правоприменения регионального законодательства в данной сфере будут определены лучшие практики для распространения опыта в субъектах.