Бывший вице-губернатор Приморья готовится к защите в суде по газовому делу

Экс-заместитель Владимира Миклушевского знакомится с материала обвинения

Евгений Вишняков. Фото: ИА PrimaMedia

Бывший заместитель губернатора Приморского края Евгений Вишняков находится в процессе ознакомления с материалами своего уголовного дела и обвинительного заключения. Ему предстоит пройти судебный процесс по обвинению в организации преступления, совершенного другими лицами, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал корр. ИА PrimaMedia адвокат обвиняемого Сергей Бондарь, Евгений Вишняков получил на руки 35 томов своего уголовного дела для ознакомления и сейчас изучает их содержание. Он также отметил, что идет подготовка к защите в суде.

Как ранее сообщало агентство, состав обвинения в отношении Вишнякова существенно сократился. Вишнякова больше не обвиняют в превышении должностных полномочий. Экс-чиновнику вменяют организацию преступления, совершенного другими лицами, при этом следствие не доказало нанесение ущерба в 53 млн рублей, сообщил корр. ИА PrimaMedia адвокат обвиняемого Сергей Бондарь.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Приморья стало некое телефонное указание Вишнякова главе Уссурийского городского округа Евгению Коржу — о подписании с ОАО "Хабаровсккрайгаз" мирового соглашения об увеличении цены муниципального контракта на поставки газа в микрорайон "Радужный" на 53 млн, то есть до 353 млн рублей. Экс-чиновника задержали в июле 2017 года. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Защитник экс-чиновника Сергей Бондарь рассказывал тогда, что новое обвинение не подразумевает материального ущерба и снижает социальную значимость преступления. Следователи изменили часть статьи со второй на первую, степень тяжести вины по которой уменьшается.

— В нынешней редакции получается, что совершил преступление директор МКУ УГО "СЕЗЗ" Сергей Гегальчим, подстрекал его Евгений Корж, а организовал преступление Евгений Вишняков. Вот такая интересная конструкция получилась. Причем, если в первой редакции, предполагалось нанесение вследствие преступления ущерба на сумму 53 млн рублей, то в новой редакции материального ущерба нет. Его следствие не доказало. Указывается ущерб репутации администрации Приморского края. В свою очередь защита считает, что состава преступления нет в принципе, — пояснил Сергей Бондарь.

В настоящее время Евгений Вишняков находится под подпиской о невыезде. До того, как ему смягчили меру пресечения, обвиняемый целый год провел в следственном изоляторе.

Изначально бывшего вице-губернатора Приморья обвиняли в превышении должностных полномочий. Поводом для предъявления претензий стало некое телефонное указание Вишнякова главе Уссурийского городского округа Евгению Коржу — о подписании с ОАО "Хабаровсккрайгаз" мирового соглашения об увеличении цены муниципального контракта на поставки газа в микрорайон "Радужный" на 53 млн, то есть всего до 353 млн рублей.