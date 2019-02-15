Глава Уссурийска ушел от уголовного преследования, отделавшись штрафом в 40 тысяч рублей

Чистосердечное признание помогло Евгению Коржу

Евгений Корж. Фото: Пресс-служба АПК

Сити-менеджер Уссурийского городского округа Евгений Корж избежал уголовного наказания за подстрекательство к превышению должностных полномочий по делу о газификации города, в котором также фигурирует бывший вице-губернатор Евгений Вишняков. Глава города признал себя полностью виновным, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. С учетом этих обстоятельств суд прекратил уголовное дело в отношении Коржа и оштрафовал его на 40 тысяч рублей, тем самым полностью удовлетворив ходатайство следователя, сообщает ИА PrimaMedia.

Уголовное дело в отношении главы Уссурийска Евгения Коржа поступило во Фрунзенский районный суд 18 декабря 2018 года. Оно было рассмотрено по существу в конце января 2019 года. В материалах следователь ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела в отношении Евгения Коржа и назначении ему штрафа. Как пишет газета "Дальневосточные ведомости", в суде учли чистосердечное признание Евгения Коржа.

"Евгений Корж обвинялся в подстрекательстве к превышению должностных полномочий, то есть его действия были квалифицированы по ч. 4 ст. 333 и ч. 1 ст. 286 УК РФ: действия, явно выходящие за полномочия должностного лица и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, — пояснил ДВВ помощник председателя Фрунзенского районного суда Владивостока Николай Стасенко. — Судья отметил, что подсудимый вину признал полностью, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, не судим, совершил преступление впервые, характеризуется положительно, имеет многочисленные благодарности и поощрения. Принято решение ходатайство следователя удовлетворить, прекратить уголовное дело в отношении Коржа Евгения Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления ч. 4 ст. 333, ч. 1 ст. 286 УК РФ по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Назначить штраф в размере 40 тысяч рублей".

В суде отметили, что Евгений Корж публично принес извинения жителям Уссурийского округа. Действительно, в декабре 2018 года на сайте администрации города на короткое время появилось заявление Евгения Коржа, из которого следовало, что он подписал бумаги об увеличении суммы контракта, доверившись вице-губернатору. Имя он не назвал, но понятно, что речь идет о бывшем заместителе губернатора Евгении Вишнякове, который в команде Владимира Миклушевского заведовал вопросами жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. В своем публичном заявлении Корж признал вину и извинился перед жителями.

"Признаю, что, исполняя обязанности главы администрации Уссурийского городского округа, в октябре 2015 года, не убедившись в достоверности полученной от вице-губернатора Приморского края курировавшего исполнение муниципальной программы информации, я вышел за пределы своих полномочий, не дал надлежащую оценку требованиям вышестоящего должностного лица, не смог предвидеть возможные негативные последствия своих действий для населения и бюджета округа, что привело к ситуации, при которой интересам МКУ "СЕЗЗ" и Уссурийского городского округа был причинен вред. Я приношу свои извинения жителям Уссурийского городского округа и обращаю внимание на то, что администрацией Уссурийского городского округа во взаимодействии с Администрацией Приморского края предприняты все возможные меры, направленные на достижение максимальных результатов в развитии энергетики городского округа", — говорилось в заявлении.

Сообщение недолго провисело на сайте администрации Уссурийска, в тот же день его удалили, но скриншоты разошлись по социальным сетям. Другие комментарии по делу и по решению суда Евгений Корж не дает.

По информации ИА PrimaMedia, аналогично от уголовного преследования ушел директор МКУ "СЕЗЗ" Сергей Гегальчий. Ему также определен штраф.

В своем заявлении Евгений Корж пишет о том, что Уссурийскому ГО был причинен вред в связи с тем, что он не дал оценку требованиям, по всей видимости, Евгения Вишнякова. Однако, как уже писало ИА PrimaMedia, из уголовного дела исчез ущерб в размере 53 млн рублей, т.к. следствие его не доказало.

Бывшего вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова больше не обвиняют в превышении должностных полномочий. Теперь экс-чиновнику вменяют организацию преступления, совершенного другими лицами.

Как рассказал агентству адвокат бывшего вице-губернатора Сергей Бондарь, новое обвинение не подразумевает материального ущерба и снижает социальную значимость преступления. Следователи изменили часть статьи со второй на первую, степень тяжести вины по которой уменьшается.

"В нынешней редакции получается, что совершил преступление директор МКУ УГО "СЕЗЗ" Сергей Гегальчим, подстрекал его Евгений Корж, а организовал преступление Евгений Вишняков. Вот такая интересная конструкция получилась. Причем, если в первой редакции, предполагалось нанесение вследствие преступления ущерба на сумму 53 млн рублей, то в новой редакции материального ущерба нет. Его следствие не доказало. Указывается ущерб репутации администрации Приморского края. В свою очередь защита считает, что состава преступления нет в принципе", — пояснял Сергей Бондарь.

Между тем, 10 января завершился текущий срок следствия. 23 января адвокат Евгения Вишнякова получил материалы дела для ознакомления. Сторона защиты готовится к суду.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Приморья стало некое телефонное указание Вишнякова главе Уссурийского городского округа Евгению Коржу — о подписании с ОАО "Хабаровсккрайгаз" мирового соглашения об увеличении цены муниципального контракта на поставки газа в микрорайон "Радужный" на 53 млн, то есть до 353 млн рублей. Экс-чиновника задержали в июле 2017 года. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Почти год Вишняков провел в СИЗО.

Добавим, что Евгений Вишняков является единственным высокопоставленным чиновником администрации Владимира Миклушевского, в отношении которого еще не завершено судебное разбирательство. Ранее осужденные соратники экс-губернатора в большинстве своем избежали реальных тюремных сроков. За исключением разве что руководителя КГУП "Примводоканал" Алексея Осиюка, которого осенью 2018 года его приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ждет решения суда также представитель ближнего окружения экс-главы края, политический советник губернатора и бывший гендиректор ХК "Адмирал" Илья Спокойнов (Митькин). Прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Спокойнова и его жены Марины Свиридовой, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело направлено в суд. Другой фигурант этого дела, также из ближайшего окружения экс-главы, бывший председатель Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин ранее уже осужден за содеянное, он получил условный срок "ввиду раскаяния".





