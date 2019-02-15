"Может и с кривыми носами будут бороться?": россияне возмущены штрафами за "жир на талии"

Роспотребнадзор хочет взять на вооружение жесткие методы борьбы с ожирением

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Россияне выразили возмущение перспективами штрафов за жир на талии. Такая практика распространена в Японии, а Роспотребнадзор изучает опыт разных стран, в том числе и Страны восходящего солнца, об этом накануне сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Теоретически, в ведомстве могут взять на вооружение японскую практику. Там, как известно, за чрезмерную полноту граждан ждет принудительное лечение, а предприятия, допустившие ожирение у сотрудников — гигантские штрафы.

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор рассмотрит возможность применения в России мировых практик борьбы с ожирением. В числе прочих, специалисты изучат опыт Японии, где запрещено иметь талию свыше 90 см. Об этом 14 февраля рассказала глава ведомства Анна Попова. По ее словам, в Японии правительство установило следующие "лимиты" на талию: не более 36 дюймов (91,4 см) у мужчин и не более 31,5 дюймов (80 см) у женщин. Иметь талию выше нормы в Стране восходящего солнца считается незаконным, уточнила глава Роспотребнадзора. Тех, кто превысит "нормативы" в Японии ждут принудительные консультации медиков, а компании — штрафы до 19 млн долларов.

Россияне информацию о перспективах штрафов за "жир на талии" встретили с возмущением — тема вызвала горячее обсуждение в соцсетях, пабликах и СМИ.

"Жесткий формат "диеты", конечно, хорош, самому тяжело худеется. Но я все же считают так: "мое тело — мое дело". Надо будет — сам пойду к врачам, не надо — буду дальше отращивать жир на диване".

"Жировые отложения в нашем холодном климате нужны, худым согреваться тяжелее".

"А почему толстеют люди? Питание неправильное. Едим "макарошки", много хлеба, выпечку домашнюю, картошку и майонез — на другое денег попросту не хватает", — выразили мнение в пабликах пользователи.

"Двоякие чувства" вызвала инициатива Роспотребнадзора и у знаменитостей. Так, певица Корнелия Манго в комментарии "Москве 24" заявила, что русский народ, хотя и любит поесть иногда не в меру, но японский опыт в России использовать нельзя — все люди разные, нельзя их огульно делить на стройных и на полных, пояснила артистка.

"Может, и с кривыми носами будем бороться? Например, Барбра Стрейзанд прекрасна в своем шарме, со своим носом, который не как у всех. Другие же артисты, не имея полноты, допустим, не могут раскрыться как артисты. Если человек немного полный, но при этом он здоров, то почему бы нет? Если этот лишний вес мешает здоровью, начинаются какие-то проблемы, то, конечно, нужно принимать меры", – поделилась мнением певица.

Она добавила, что страдает сахарным диабетом первого типа, из-за чего никак не может сбросить вес, как ни старается.

По мнению актрисы Марии Ароновой, инициатива Роспотребнадзора прибегнуть к изучению опыта Японии "прекрасна", но только, если цель ведомства — оздоровление нации.

"Если государство будет предоставлять какие-то возможности, например, консультации хороших диетологов, возможность бесплатно посещать спортзал, то инициатива может иметь право на существование", — уточнила артистка.

Депутат Госдумы Виталий Милонов накануне раскритиковал идею Роспотребнадзора наказывать за лишние сантиметры на талии. Он заявил, что опыт Японии неприемлем в России, так как главной причиной, приводящей к избыточному весу людей является не "чревоугодие", а продукты низкого качества.

В то же время, парламентарий назвал другую "практику", которую в России не помешало бы внедрить.

"Насколько японцы относятся строго к ожирению, настолько мы должны строго относиться к тем, кто производит продукцию, экономя на ингредиентах", – подчеркнул законотворец.

Он добавил, что если в магазинах развитых стран "до половины продуктов на прилавках – с пониженным содержанием жиров, калорий, без сахара, с натуральными сахарозаменителями", то в России такие же компании производят вредные, накачанные дешевыми трансжирами, химией, консервантами и ароматизаторами йогурты, выпечку с пальмовым маслом и другие крайне неполезные продукты.

К слову, как позже пояснили в Роспотребнадзоре, сведения об изучении ведомством международного опыта по борьбе с ожирением, в том числе требования об обязательной диспансеризации людей с ожирением в Японии некоторыми СМИ накануне были интерпретированы как готовность ввести аналогичные меры в России.

Однако, речь идет скорее о необходимости выстраивать правильное пищевое поведение у россиян, включая школьное питание, именно на этом сделан акцент в интервью о нацпроектах "Экология" и "Демография", уточнили в ведомстве, ссылаясь на первоисточник информации о "жире на талии" — беседу Анны Поповой с корреспондентом РИА Новости.

Опыт разных стран Роспотребнадзор изучает в рамках борьбы над повышением качества питания, заявляла в интервью Анна Попова, подчеркивая, что вопрос применения тех или иных практик в России будет прорабатываться.

Ольга Толмачева