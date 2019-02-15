Самый крутой: все, что нужно знать о ледовом полумарафоне Honor Vladivostok Ice Run (6+)

1000 человек из 10 стран и 70 городов России пробегут по льду бухты Новик 23 февраля (ФОТО)

1000 человек из 10 стран пробегут по льду бухты Новик 23 февраля. Фото: Предоставлено организаторами

Сотни энтузиастов со всех концов света выйдут на заледеневшую бухту Новик 23 февраля. Похоже, что ни суровый февральский ветер, ни мороз не способны сокрушить их волю к победе, цена которой 300 тысяч рублей. Именно столько получат победители международного ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run: им предстоит пробежать по замерзшей морской глади 21, 10 или 5 км, а самым маленьким участникам — всего 500 метров, сообщает ИА PrimaMedia.

О мерах безопасности на прохождении марафона в условиях небывало теплой зимы, занятиях на старте в ожидании товарищей, и как получить скидку на участие, рассказали организаторы ледового полумарафона на пресс-конференции в пятницу, 15 февраля.

Участникип из 10 стран и 70 городов России специально приедут во Владивосток для участия в ледовом полумарафоне. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Мы не просто развиваем здесь бизнес, мы привлекаем к сотрудничеству социальные проекты, выбирая из них самые интересные. Во Владивостоке таковым стал Vladivostok Ice Run, - директор бренда Honor в России, Центральной Азии и странах Кавказа Тони Ран. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Honor Vladivostok Ice Run - единственное в своем роде мероприятие в России, в рамках которого участники бегут по морскому льду. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Наш лозунг «Для смелых» отражает суть проекта и делает вызов многим людям, которые хотели бы себя проявить, - говорит основатель бегового клуба RunDnsRun Константин Богданенко. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Медали, кубки, подарки: с пустыми руками участники Vladivostok ice Run не уйдут. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Участникип из 10 стран и 70 городов России специально приедут во Владивосток для участия в ледовом полумарафоне. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Уровень физически подготовленных людей заметно возрос по сравнению с первым марафоном в 2016 году, - отмечает спортивный директор забега Ольга Гаева.. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia 1 / 7

Он такой один

– Наш проект уникален и эксклюзивен. Аналогов в России больше нет. Мы стремимся организовать не только спортивное состязание, а продукт событийного туризма, социальной активности граждан. И, конечно, стараемся создать праздник для всех горожан. Отдельно хотелось бы поблагодарить бренд Honor за то, что он разделяет наши ценности. Вместе мы работаем над интересной крутой историей спорта и туризма во Владивостоке посредством брендинга территории, о котором мы так много говорим, — говорит продюсер проекта Александрина Кучина.

Vladivostok Ice Run – не только про спорт

— Мы стараемся каждый год поднимать для себя планку. Я рассчитываю, что это порадует участников полумарафона, а Владивосток получит стимул к развитию как столица дальневосточного бегового движения. Мы продолжим работу в этом направлении, чтобы Владивосток становился столицей спорта, активного образа жизни и воспитания самого себя, чтобы человек умел преодолевать трудности и получать от этого удовольствие. Наш лозунг "Для смелых" отражает суть проекта и делает вызов многим людям, которые хотели бы себя проявить, — говорит основатель бегового клуба RunDnsRun Константин Богданенко.

Полумарафонцев все больше

— Впервые в этом году у нас закончился лимит слотов на самую большую дистанцию – 21 км. Это говорит о том, что публика уже готова и спортсмены уже натренированы. Они знают, что такое полумарафон, что он требует предварительных тренировок. Уровень физически подготовленных людей заметно возрос по сравнению с первым марафоном в 2016 году.

Для тех, кто не готовился к забегу самостоятельно, мы проводили специальные открытые тренировки каждую субботу нашим беговым клубом. Были организованы и бесплатные лектории, на которых можно было узнать о том, как правильно одеваться, питаться и тренироваться бегунам, — поделилась Ольга Гаева, спортивный директор забега.

Организаторы отмечают, что к настоящему моменту свободными остаются все 60 слотов на дистанции 5 и 10 км. Первый вариант, уверена Ольга Гаева, доступен каждому, даже не самому спортивному горожанину. Это отличный способ насытить легкие кислородом, взбодриться, набраться энергии и оказаться на финише, полным сил и оптимизма.

Посмотреть город, пробежать по льду

Отличный способ совместить приятное с полезным: отправиться на забег в новый город. Вероятно, именно так решили те 20% иностранных участников Honor Vladivostok Ice Run, которые уже начали прибывать в Приморье. По словам организаторов, это очень хороший показатель: мировая практика диктует, что международное соревнование считается успешным при наличии уже 10% гостей из других стран. В этом году ледовый полумарафон посетят жители Бельгии, Великобритании, Гонконга, Китая, Кореи, США, Нидерландов, Швейцарии, Колумбии и Японии. Помимо этого на соревнование прибудут россияне из 70 городов.

.Мне очень нравится морское побережье и особенно остров Русский. Так что, во Владивостоке я не только работаю, но и отдыхаю, - рассказал тони Ран корр. ИА PrimaMedia.. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Мы не выпустим на лед ни одного человека, если не будем уверены в том, что это безопасно. Пусть никто не боится опасностей, которые могут подстерегать на маршруте, - заверяют организаторы полумарафона. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Участникип из 10 стран и 70 городов России специально приедут во Владивосток для участия в ледовом полумарафоне. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia На пресс-конференции организаторы ледового полумарафона рассказали о деталях проекта. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Мы работаем над интересной крутой историей спорта и туризма во Владивостоке посредством брендинга территории, - говорит продюсер проекта Александрина Кучина. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia 1 / 5

Задарят

Призовой фонд мероприятия: 300 тысяч рублей. Абсолютным победителям в каждой категории будут предоставлены призы от генерального партнера — HONOR и нового спонсора, который присоединился к проекту в этом году – японского бренда Mizuno, специализирующегося на высококачественных товарах для спорта.

Каждого участника в каждой из дисциплин – 5 км, 10 км, 21 км и 500 м (детский) ждут приятные красивые фирменные медали, бонусы от спонсоров и, конечно, крутые стартовые пакеты. В этом году вариантов пакетов три: стандартный, премиум и VIP.

В стандартный входят: грелка для рук, накладка на обувь с шипами для удобства передвижения по льду, манишка с номером участника и чипом с хронометром.

В премиум-наборе все компоненты стандартного, а также брендированная шапка Honor Vladivostok Ice Run и теплые перчатки с покрытием для сенсорных экранов.

В VIP наборе можно будет найти брендированное худи и фитнес-браслет HONOR Band 4, а также полный стандартный набор.

Безопаснее некуда

— Для нас очень важно обеспечить железную, 100%-ю безопасность. Мы не будем принимать никаких самодеятельных решений и собираемся во всем полагаться на мнение и рекомендации представителей МЧС. 20 февраля специалисты изучат обстановку и измерят толщину льда на протяжении всего маршрута, тогда будет принято окончательное решение о проведении полумарафона. Не исключено, что что-то изменится: маршрут или место старта. Главное – мы не выпустим на лед ни одного человека, если не будем уверены в том, что это безопасно. Пусть никто не боится опасностей, которые могут подстерегать на маршруте, — говорят организаторы.

На площадке мероприятия будут дежурить две кареты скорой помощи, спортивный врач, волонтеры-медики. На трассе расположатся два теплых пункта остановки, где участники смогут подкрепиться сухофруктами, шоколадом, горячим чаем, водой и изотониками.

Обеспечивать безопасность и реагировать на внештатные ситуации на маршруте будут маршалы, курсирующие по льду на квадроциклах. На сигналы о происшествиях будут также реагировать сотрудники МЧС, имеющие в распоряжении воздушно-плавательное средство.

Число участников в 1000 человек даже при постоянно растущей популярности полумарафона – не случайность. Он обусловлен вопросами безопасности. Такова предельно допустимая нагрузка на лед, рассчитанная сотрудниками МЧС. С учетом того, что помимо участников на мероприятии будут и зрители, гости, всего на льду ожидается около двух тысяч человек и всем им будут обеспечены максимально безопасные условия.

Порадовал себя – помог другому

Ледовый полумарафон (6+) и Владивостокский марафон (6+) – это не бюджетные мероприятия, это уникальный проект для всей России, которые поддерживается коммерческими компаниями. В связи с этим во многих случаях организаторы вынуждены продавать слоты. Однако, с пониманием того, что возможность поучаствовать необходимо дать и тем, кто не может заплатить много денег, была разработала программа лояльности. Она дает возможность получить скидку, реализуя некую социальную функцию. Так, например, в канун Нового Года желающие могли приобрести небольшой подарок для детей – подопечных благотворительного фонда "Владмама", а затем получить скидку на участие в забеге. На тех же условиях в прошлом году можно было стать донором крови.

Как заявляют организаторы, такой подход, который используется сейчас во всем мире, позволяет принести пользу обществу и добавить социальной значимости мероприятию.

— Всегда просто масштабировать проект, расширяя число участников. Гораздо сложнее сделать мероприятие таким событием, ради которого весь год нужно работать. Это должно превратиться в некое элитное событие, но не с точки зрения денег, а с точки зрения и получения права на участие.Чтобы получить его нужно будет сделать многое. Это не значит, что достаточно будет просто заплатить деньги. Эта некая социальная задача: участие в общественной жизни, помощь фондам, развитии гражданского общества. Такие механизмы довольно сложно придумать и отработать, но мы этим занимаемся. Уже в течение года на Владивостокском марафоне и здесь эти технологии отрабатываются. Чем больше пользы ты принесешь обществу – тем больше шансов у тебя будет участвовать в этом элитном мероприятии, — говорит Константин Богданенко, основатель бегового клуба runDnsRun.

Скучно не будет – мы проверили

Зрителям полумарафона, пришедшим поболеть за смелых бегунов, скучать на старте не придется. Всех их ждет настоящий праздник: спортивная программа от "World Class" (6+), конкурсы от организаторов квест-игр (18+), фуд-корт от ресторана Новик (0+), культурная программа от городских коллективов (6+) и многое другое.

В рамках ледового полумарафона в тот же день, 23 февраля, в бухте Новик состоится Фестиваль зимних видов спорта (6+). Будет организован заплыв участников в холодной воде (18+) и гребля на лодках "Дракон" по льду (18+). Будет очень зрелищно.

От первого лица

В преддверии полумарафона Владивосток посетил директор бренда HONOR в России, Центральной Азии и странах Кавказа Тони Ран, который рассказал о том, что он особенно ценит в приморской столице и что связывает бренд со спортивным мероприятием.

— Я знаком с Владивостоком с 2013 года, город мне очень интересен. У нас очень много проектов, связанных с ним. Мы не просто развиваем здесь бизнес, мы привлекаем к сотрудничеству социальные проекты, выбирая из них самые интересные. Во Владивостоке таковым стал Honor Vladivostok Ice Run. Философия нашего бренда: бросать вызов самому себе и находить новые возможности. Это полностью соответствует идее ледового полумарафона.

HONOR — бренд, который показал наибольшее развитие в дальневосточном регион. Все это происходит благодаря людям, которые живут здесь. Поэтому мы поддерживаем местные мероприятия и интегрируем бренд в развитие региона.

Владивостокский офис HONOR традиционно принимает участие в забеге, также несколько человек прилетают специально из Москвы. Сам я бы очень хотел к ним присоединиться, но не смогу пробежать из-за высокой занятости, ведь я приехал во Владивосток по делам. Я бываю здесь 1-2 раза в месяц, а иногда даже чаще. Мне очень нравится морское побережье и особенно остров Русский. Так что, во Владивостоке я не только работаю, но и отдыхаю, — рассказал директор бренда HONOR в России, Центральной Азии и странах Кавказа Тони Ран корр. ИА PrimaMedia.

Международный владивостокский ледовый полумарафон — это шанс пробежать по замерзшему морю и бросить вызов своим возможностям. Уже традиционно местом проведения забега станет бухта Новик на Русском острове. Мероприятие пройдет во Владивостоке в четвертый раз. Подробности об условиях участия, маршруте и расписании забегов можно узнать на сайте Honor Vladivostok Ice Run.