В костюмах рыбы - тренировочный забег #ЗаНавагу прошел во Владивостоке

Фоторепортажи

В костюмах рыбы - тренировочный забег #ЗаНавагу прошел во Владивостоке

Костюмированный тренировочный забег #ЗаНавагу! прошел в субботу, 16 февраля, во Владивостоке. Небольшая пробежка состоялась перед марафоном Honor Vladivostok Ice Run 2019, который пройдет 23 февраля. 1000 человек из 10 стран и 70 городов России пробегут по льду бухты Новик (6+). Фотограф ИА PrimaMedia побывала на костюмированном забеге и подготовила фотоотчет.

Международный владивостокский ледовый полумарафон — это шанс пробежать по замерзшему морю и бросить вызов своим возможностям. Уже традиционно местом проведения забега станет бухта Новик на Русском острове. Мероприятие пройдет во Владивостоке в четвертый раз. Подробности об условиях участия, маршруте и расписании забегов можно узнать на сайте Honor Vladivostok Ice Run.

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16.02.2019

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