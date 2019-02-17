Сергей Леонидович 13 лет был исполнительным директором БК «Спартак-Приморье»

Ушел из жизни ветеран и голос приморского баскетбола Сергей Медведев. Фото: предоставлено БК "Спартак-Приморье"

Ушёл из жизни известный приморский баскетболист, бывший исполнительный директор баскетбольного клуба "Спартак-Приморье" Сергей Медведев. Он завершил карьеру игрока в 43 года, но и затем продолжал играть на турнирах среди ветеранов, передавать свой опыт подрастающему поколению. 16 февраля 2019 года ему бы исполнилось 60 лет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе БК "Спартак-Приморье".

"Сергей Леонидович был отзывчивым, добрым и искренним человеком, любящим отцом и дедом, преданным другом и надежным товарищем. Коллектив БК "Спартак-Приморье" скорбит вместе со всей баскетбольной общественностью и соболезнуют родным и близким Сергея Медведева", — говорится в сообщении.

Также соболезнования родным и близким Сергея Медведева выразил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Ушел из жизни человек-легенда, великий игрок. Сергея Леонидовича многие знали и уважали. Этот преданный баскетболу человек по-настоящему любил свое дело, будь то игра в команде, руководство клубом или сопровождение трансляций домашних матчей "Спартака". Приморье потеряло достойного жителя. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Сергея Медведева. Светлая ему память", – значится в телеграмме от имени губернатора.

О дате и месте гражданской панихиды будет сообщено дополнительно.

Справка: МЕДВЕДЕВ Сергей Леонидович. Родился в Приморском крае, поселке Посьет. Баскетболом начал заниматься во Владивостоке, отдал 23 года приморским командам "Спартак" и "Шахтер". Завершил карьеру игрока в 43 года.

Мастер спорта СССР, чемпион РСФСР, победитель Первой лиги первенства СССР, член молодежной сборной РСФСР.

С 2002 по 2015 год был исполнительным директором БК "Спартак-Приморье". Голос Сергея Леонидовича еще до прошлого года сопровождал трансляции домашних матчей приморского клуба.