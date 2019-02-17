Юная рок-звезда из Приморья Екатерина Гаврилюк прошла в шоу «Голос.Дети»

Девочка исполнила песню группы «Моральный кодекс» (ВИДЕО)
Общество 11:50
Екатерина Гаврилюк прошла в шоу "Голос.Дети". Фото: скриншот видео

Юная жительница Владивостока Екатерина Гаврилюк прошла слепое прослушивание и открыла новый сезон шоу "Голос.Дети-6" на "Первом канале". Девочка исполнила песню "До свиданья, мама" группы "Моральный кодекс", сообщает ИА PrimaMedia.

Новый сезон известного телепроекта шоу "Голос.Дети" начался с выступления 9-летней девочки из Владивостока Екатерины Гаврилюк. Родные и друзья поддерживали ее в специальной комнате с плакатами "Катя, ЖГИ!" Владивосток с ТОБОЙ", а в качестве талисмана и партнера по номеру на сцену девочка взяла с собой плюшевого зайца Бузю.

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Первой к исполнительнице на слепом прослушивании развернулась Пелагея. Спустя несколько секунд девочку поддержал еще один член жюри – Светлана Лобода. К концу номера все наставники встали, чтобы поаплодировать юной рокерше.

На вопрос, почему девочка выбрала именно эту песню, Катя ответила, что ей нравится рок-н-ролльная музыка и джаз. Судьи пытались "переманить" ребенка на свою сторону, в итоге девочка выбрала команду Светланы Лободы.

"Вокал у меня пошел от дедушки — он слышит музыку и очень любит петь. Я родилась, начала кричать, а мама заметила, что я делаю это очень вокально", — рассказала в интервью Катя. В планах девочки – выиграть в шоу и полететь на Кипр.

Напомним, в 2017 году Катя Гаврилюк стала участницей другого проекта "Первого канала" — детском шоу талантов "Лучше всех". Голосистая блондинка в косухе исполнила вместе с Кети Топурией и группой "А’Студио" композицию Майкла Джексона "Earth Song". В том же году она пробовала свои силы на кастинге пятого сезона шоу "Голос.Дети".

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