Провокаторы пытались сорвать московский пикет в защиту мормлеков в "китовой тюрьме"

Незваные гости приехали со своими плакатами и пытались доказать, что касаток надо отлавливать, тем самым поднимать экономику России (ФОТО)

Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia

Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих провели активисты в Москве. Активные участники мероприятия требовали отпустить животных, которые в данный момент находятся в "китовой тюрьме" под Находкой. Также активисты выступали за принятие закона, запрещающего отлов морских млекопитающих, сообщает спецкорр. ИА PrimaMedia.

Всего участие в мероприятии приняли около 100 человек. Организаторами пикеты выступили супруги Вероника и Михаил Почуевы.

Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia 1 / 6

— Мы хотим привлечь внимание всех людей, чтобы проголосовали за закон, который запретит в России вылавливать китообразных. На портале ROI.RU есть петиция, направленная на полный запрет отлова китообразных в России, нужно собрать 100 тысяч подписей в поддержку инициативы. После она должна попасть на рассмотрение экспертной группы, — отметили организаторы.

По словам Михаила Почуева, в начале пикета на площади уже находились три группы противников, которые пытались доказать, что касаток надо отлавливать. А те, кто против этого, мешают экономике России. Правда, некоторые участники даже не знали, по какой причине пришли на пикет, и обещали, что скоро подойдет организатор и всё расскажет.



Провокаторы пытались сорвать пикет. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia

По подсчетам организаторов, на пикет в защиту косаток и белух пришло порядка 60 провокаторов. Для борьбы с ними была привлечена полиция, даже пришлось вызывать подкрепление, в итоге получилось избежать большинства конфликтных ситуаций. Видео с участниками несанкционированного пикета Михаил Почуев опубликовал в своем аккаунте на Facebook.

Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia Санкционированный пикет в защиту морских млекопитающих. Фото: Георгий Цветков, ИА PrimaMedia 1 / 8

Участие в санкционированном мероприятии принял руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын:

— Всю эту проблему можно разделить на две большие составляющие. Первая – конкретно "китовая тюрьма", сезон 2018-го года, когда была поймана незаконно почти сотня животных. Вторая часть проблемы – что будет дальше. Будут ли продолжаться эти отловы, и как они будут идти.

Напомним, что в "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой содержится 87 белух и 11 косаток, большинство из которых детеныши до года. Помимо них в центре находятся шесть моржат, девять лахтаков и около 50 тюленей ларга. Все они предназначены для перевозки в Китай.

По факту незаконного вылова молодых особей морских млекопитающих было возбуждено уголовное дело, которым сначала занимался Следственный комитет по Приморскому краю, а позже дело было передано в УМВД России по Хабаровскому краю.