Китовая амнистия: косаток и белух, содержащихся в неволе в Приморье, выпустят на свободу

Следственные органы вплотную взялись за "китовую тюрьму"
#Тюрьма для китов
Общество 7 февраля, 23:10
Косатки. Фото: pixabay.com

Косаток и белух, содержащихся в "китовой тюрьме" в бухте Средняя Приморского края, выпустят на свободу, сообщает ИА PrimaMedia. Как заявили в следственном комитете РФ, сейчас принимаются все меры по возвращению животных в естественную среду обитания. Кроме этого, по факту жестокого обращения с мормлеками возбуждено уголовное дело.

Как говорится на сайте ведомства, в ходе расследования уголовного дела по факту незаконной добычи на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих, были выявлены новые факты. Так, следователями было установлено, что за косатками и белухами в центре адаптации ведется ненадлежащий уход, а их условия содержания оставляют желать лучшего. В связи с этим следственными органами СК России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

"Принимаются меры по возвращению всех морских млекопитающих в естественную среду обитания", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой содержится 90 белух и 11 косаток, большинство из которых детеныши до года. Позже стало известно, что три белухи "сбежали", хотя специалисты предполагают, что животные погибли. Помимо них в центре содержания находятся 6 моржат, 9 лахтаков и около 50 тюленей ларга. Все они предназначены для перевозки в Китай.

По факту незаконного вылова молодых особое морских млекопитающих было возбуждено уголовное дело, которым сначала занимался Следственный комитет по Приморскому краю. Позже дело было передано в УМВД России по Хабаровскому краю.

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