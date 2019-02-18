Квартира в элитном районе Владивостока стала самой дорогой в регионе

С окна многоэтажки открывается вид на городские "достопримечательности" и там есть сауна

Ул. Тигровая, 20А. Фото: Сервис Яндекс. Карты

1-комнатная квартира, площадью 256,5 кв. метров в районе улицы Тигровой в центре Владивостока признана самой дорогой на вторичном рынке ДФО, согласно рейтингу на сайта ЦИАН. Ее стоимость 97 млн рублей. Специалисты не включали в рейтинг новостройки и вторичное жилье без отделки, сообщает ИА PrimaMedia.

Среди всех субъектов Российской Федерации только Приморский край может претендовать на место в топ-20 регионов с самыми высокими ценами на вторичном рынке. При этом и в других частях Дальневосточного федерального округа представлены элитные объекты, в разы превосходящие по стоимости средние ценовые параметры на своих локальных рынках. Эксперты ЦИАН изучили предложение дорогого жилья на Дальнем Востоке и составили рейтинг регионов ДФО по максимальной стоимости жилья на "вторичке", пишет сайт ЦИАН.

И лидером на Дальнем Востоке стал Приморский край. Причем самая дорогая квартира на вторичном рынке Владивостока обойдется более чем вдвое дороже, чем у ближайшего конкурента – 67 млн рублей. Это лот площадью 256,5 кв. метров с отделкой в классическом стиле, с сауной, полной меблировкой. Дополнительный бонус – панорамные виды на город и Амурский залив.

Также в квартире просторная гостиная — более 70 кв. метров, две спальни с санузлами и гардеробными, кухня — столовая, гостевой санузел, гардеробная, сауна, бытовая комната.

Благодаря витражному остеклению из окон открывается панорамный вид на Амурский залив. Цена обсуждается.