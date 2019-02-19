Во Владивостоке завершается строительство коттеджного посёлка с собственным морским пляжем

Уже более 60 семей наслаждаются загородной жизнью в этом уникальном месте, в пригороде Владивостока

Уникальный коттеджный поселок "Белый парус". Фото: предоставлено застройщиком

В пригороде Владивостока завершается строительство коттеджного поселка "Белый парус", где есть всё для того, чтобы полностью забыть о городской суете, при этом не отдаляясь от цивилизации. Объект находится в прибрежной зоне, на берегу залива Угловой в поселке Де-Фриз, сразу за низководным мостом, на выезде из города. Если вы любите море и его безбрежный горизонт, предлагаем вам поселиться в коттеджном поселке "Белый парус". Уже более 60 семей здесь наслаждаются загородной жизнью, сообщает ИА PrimaMedia.

"Белый парус" – это уникальный поселок с прямым выходом к морю. Он состоит из 84 домовладений площадью от 5 до 20 соток. Здесь уже построено более 30 домов, еще несколько находятся в активной стадии строительства.



Уникальный коттеджный поселок "Белый парус". Фото: предоставлено застройщиком

В "Белом парусе" можно приобрести:

Участок для самостоятельного строительства.

Готовый дом площадью от 135 до 239 кв. метров.

Заказать строительство дома по типовому или индивидуальному проекту.



Объект находится в прибрежной зоне, на берегу залива Угловой в поселке Де-Фриз. Фото: предоставлено застройщиком

Расположение между особо охраняемыми лесами с одной стороны и Угловым заливом с другой располагает к спокойной загородной жизни. Ландшафт участка с пологим уклоном в сторону моря и тщательно продуманный план поселка позволит каждому владельцу дома иметь не только свой собственный вид на море, но и прямой доступ к воде.



Уникальный коттеджный поселок "Белый парус". Фото: предоставлено застройщиком

Прибрежная территория с пляжем и прогулочной зоной является визитной карточкой комплекса. А владельцы катеров, яхт, гидроциклов и другой водной техники могут подойти к поселку с моря. Глубина фарватера позволяет катерам причаливать прямо к берегу. Низководный мост пропускает суда до 6 метров высотой. В перспективе здесь будет оборудован собственный пирс и стоянка водной техники на суше.



Прогулочная зона. Фото: предоставлено застройщиком

В 2017 году пляж коттеджного поселка "Белый парус" попал в Книгу рекордов Гиннеса. 10 сентября 2017 года установлен новый мировой рекорд: 844 сапера приняли участие в SUP-параде, проплыв от пляжа "Белого паруса" по акватории Амурского залива 1600 метров. Предыдущий рекорд, 390 участников, установленный спортсменами Великобритании, был улучшен более чем в два раза.



844 сапера приняли участие в SUP-параде. Фото: предоставлено застройщиком

Поселок построен в едином европейском стиле. Все домовладения ограждены одинаковым забором на всей территории: каменное основание и художественная металлическая ковка объединяют домовладения в единое сообщество и придают поселку законченный вид. Большинство домов построены в одном архитектурном стиле, но есть и уникальные по архитектуре здания, которые являются дополнительным украшением поселка.



Уникальный коттеджный поселок "Белый парус". Фото: предоставлено застройщиком

Общая внутренняя инфраструктура "Белого паруса" находится в завершающей стадии строительства. Здесь уже готова детская площадка, завершается оборудование спортивного комплекса с профессиональным теннисным кортом, футбольным полем, баскетбольной, волейбольной площадкой и уличными тренажерами. Уже готов пляж и слип для спуска водной техники, действует уличное освещение. Фактически все капитальные строительные работы уже завершены и остались лишь косметические доработки. Завершение благоустройства намечено на июль 2019 года.

Большое внимание уделено организации системы охраны: поселок со всех сторон окружен ограждением, функционирует КПП и видеонаблюдение по всей территории, ведется круглосуточная охрана территории, заведена "тревожная кнопка". Каждый дом может быть также подключен к сигнализации и общей системе охраны.



Уникальный коттеджный поселок "Белый парус". Фото: предоставлено застройщиком

Жилой комплекс является ближайшим к Владивостоку на полуострове Де-Фриз. Здесь наблюдаются высокие темпы развития инфраструктуры: организуются места централизованной торговли, ведется асфальтирование подъездных путей, открыт зоопарк. Рядом строится многофункциональный центр, где будут работать: супермаркет, аптечный пункт, центр бытовых услуг, салон красоты, фитнес-зал и зона коворкинга.



Уже более 60 семей наслаждаются загородной жизнью в этом уникальном месте. Фото: предоставлено застройщиком

В поселке можно приобрести земельный участок, купить готовый дом или заказать его строительство как по типовому, так и по индивидуальному проекту. При этом заказчик сможет выбрать технологию и материал, из которого будет строиться дом. На начало 2019 года в продаже остаются всего 24 свободных объекта, а с приближением тепла количество желающих жить у самого моря ежедневно увеличивается.

Коттеджный поселок "Белый парус" это:

84 домовладений, 70% из которых уже куплены.

Более 30 построенных домов.

Единый европейский стиль.

Собственный морской пляж, экология, свежий воздух, уникальный ландшафт.

Закрытая территория, профессиональная служба охраны, видеонаблюдение.

2 га мест отдыха: продуманные прогулочные зоны, сквер, беседки и т.д.

Профессиональный теннисный корт, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадка, уличные тренажеры.

Впечатляющий детский парк.

Подробнее на сайте www.усамогоморя.рф.

Офис продаж: телефон 8 (423) 201-77-22.

ТСН "Белый парус".