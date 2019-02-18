Депутат Заксобрания Приморья лишился мандата из-за уголовного преследования

Руслан Маноконов был осужден по статье о мошенничестве

Руслан Маноконов. Фото: ИА PrimaMedia

Комитет Законодательного собрания Приморского края по регламенту и депутатской этике принял решение лишить мандата депутата от 19 избирательного округа (Находка) Руслана Маноконова. Приморский краевой суд признал парламентария виновным в мошенничестве. В настоящее время Маноконов обжалует приговор в кассационной инстанции, сообщает корр. ИА PrimaMedia с заседания.

Комитет принял решение о лишении Руслана Маноконова мандата в связи с уголовным преследованием. В октябре 2018 года депутата признали виновным в мошенничестве при получении компенсационных выплат за съем жилья во Владивостоке. Фрунзенский районный суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Как отметил в ходе заседания председатель комитета Дмитрий Новиков, таким образом в комитете по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, остается всего шесть человек.

"Есть смысл скорректировать численность бюджетного комитета, потому что там есть проблемы с посещаемостью, в частности речь идет о Викторе Милуше", — предложил Новиков.

От ИА PrimaMedia отметим, что другой член комитета по бюджету Виктор Милуш в настоящий момент находится под следствием по обвинению в растрате и содержится под стражей в следственном изоляторе Владивостока. На заседании Фрунзенского суда в конце декабря 2018 года ему продили арест до 28 февраля 2019.

Напомним, Руслана Маноконова обвинили в том, что в период с 2011 по 2014 год, являясь депутатом ЗС ПК он получал компенсацию в размере 40 тысяч рублей на съем квартиры по улице Садовой во Владивостоке. Однако в помещении Маноконов не жил, а сдавал его под частный детский сад. Таким образом, депутат нанес бюджету края ущерб в размере 1 млн 360 тысяч рублей, которую он уже возместил в полном объеме.

Защита депутата обжаловала решение Фрунзенского суда. 29 января в Приморском краевом суде состоялось заседание, итогом которого стало некоторое смягчение приговора.

С учетом внесенных краевым судом изменений, депутат Заксобрания приговорен к 3 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 450 тысяч рублей.

Как сообщил ИА PrimaMedia адвокат Руслана Маноконова, Приморский краевой суд исключил один из двух квалифицирующий признаков. Кроме того, удалось доказать ряд процессуальных нарушений. Из дела были исключены показания "секретного" свидетеля и свидетеля, который был допрошен в нарушение закона, так как являлся адвокатом и оказывал правовую помощь Маноконову.

В настоящее время его защита обратилась в кассационную инстанцию с целью обжаловать приговор.

По информации агентства, еще в январе Руслан Маноконов направил в "Единую Россию" решение о добровольной выходе из партии.