Силовики задержали и доставили во Владивосток экс-главу дальневосточной структуры РусГидро

Оперативные действия по "почетному энергетику" Ивану Благодырю связаны с расследованием уголовного дела в Приморье

Иван Благодырь. Фото: ИА SakhalinMedia

Силовики задержали зампредседателя Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) по организационному развитию, бывшего гендиректора "РАО ЕЭС Востока" Ивана Благодыря. Источники "РИА Новости" и ТАСС сообщают, что его конвоировали во Владивосток. Оперативные мероприятия могут быть связаны с расследованием уголовного дела в Приморье, передает ИА PrimaMedia.

Задержание прошло в Новосибирске в рамках расследования, проводимого правоохранительными органами Приморья. Сейчас 48-летний Благодырь доставлен во Владивосток. Правоохранительные органы от комментариев отказались. Телефон Благодыря на звонки не отвечает.

Иван Благодырь работал в сфере электроэнергетики, занимал различные руководящие позиции. В 33 года возглавил крупнейшую электростанцию Восточной Сибири. С 2008 по 2012 год он возглавлял ОАО "РАО Энергетические системы Востока", РАО "ЭС Востока". "РАО ЭС Востока" — российский энергетический холдинг, оперировавший во всех регионах Дальневосточного федерального округа. Являлся правопреемником большинства прав и обязательств ОАО РАО "ЕЭС России" в отношении электроэнергетики Дальнего Востока. С 2017 года не имеет собственного исполнительного аппарата, не ведет операционной деятельности, управление активами передано в головную компанию ПАО "РусГидро".

Также занимал посты советника председателя правления ОАО РАО "ЕЭС России", управляющего директора бизнес-единицы "Энергосистемы Востока" ОАО РАО "ЕЭС России". В 2012 году — генеральный директор ЗАО "Инновационная компания САН". С июня 2012 по октябрь 2013 года являлся заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока. С декабря 2014 года Иван Благодырь исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области. Написал заявление об увольнении по собственному желанию 1 апреля 2015 года, сразу после официального объявления о слиянии двух министерств — инвестиций и экономического развития. После опыта на Сахалине "почетный энергетик" замещал должность первого зампреда правительства Еврейской автономной области по вопросам энергетики, строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

В ноябре 2017 года Иван Благодырь стал заместителем председателя СО РАН по организационному развитию.

Действия спецслужб могут быть связаны с расследованием уголовного дела по одной из дальневосточных структур "РусГидро". Напомним, что во Владивостоке был задержан депутат Заксобрания региона, исполнительный директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш. Его взяли под стражу в зале Фрунзенского районного суда Владивостока 1 ноября. Милуш обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В декабре 2018 года суд продлил Виктору Милушу срок содержания под стражей до 28 февраля 2019 года.