Юных читателей приглашают принять участие в арт-проекте «Как волшебное стекло»

Школьники познакомятся с известными актерами и популярными художественными произведениями
Общество 14:20

Приморская краевая детская библиотека и Приморский краевой драматический театр молодёжи приглашают детей от 6 до 10 лет на первую встречу совместного проекта "Как сквозь волшебное стекло" (6+). На ней в исполнении двух актёров – Юрия Шадрина и Анны Пхиденко – дети услышат отрывки из повести Нины Дашевской "Вилли", поучаствуют в музыкальной переменке, сообщает ИА PrimaMedia.

Чтения-арт в Приморской краевой детской библиотеке – это профессиональное чтение произведений современных писателей актёрами Театра молодёжи и разнообразные занятия по развитию творческих способностей детей: рисование, бумагопластика, игры, мини-тренинги, музыкальные паузы и многое другое.

Мероприятие состоится 19 февраля в 15.00.

Встречи проекта "Как сквозь волшебное стекло" будут проходить в первый и третий вторник каждого месяца в Приморской краевой детской библиотеке (проспект 100-летия Владивостока, 48).

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